Vídeo: motociclista é preso após perseguir vítima em ônibus e descumprir medida protetiva

Um homem foi preso por descumprir uma medida protetiva em favor da vítima no Plano Piloto. Em vídeo gravado pela mulher, o suspeito aparece pilotando uma moto, que segue a linha de ônibus em que ela estava, a caminho da Rodoviária do Plano. Ele perseguiu a vítima durante o trajeto e, ao ser preso, resistiu ao comando policial, tentando fugir a pé.
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Ao ser abordado, ele afirmou saber da medida protetiva contra ele. De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite dassa quinta-feira (3/9), a vítima percebeu a perseguição e acionou os militares. Em vídeo feito através da janela, ela mostra o exato momento em que o homem acompanha o coletivo. Confira a gravação logo abaixo:
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Ao desembarcar na Rodoviária, ela relatou o que aconteceu e descreveu as características da moto pilotada pelo autor e o número da placa. As equipes iniciaram o patrulhamento e localizaram a motocicleta estacionada perto do Teatro Nacional Claudio Santoro. No momento em que o homem retornou para a moto, ele foi abordado pela polícia, entretanto, não obedeceu à ordem policial e tentou fugir a pé. Entretanto, as equipes o seguiram e conseguiram conter o autor ainda no trecho do Buraco do Tatu.
De acordo com a PMDF, o homem possui antecedentes criminais, uma delas no âmbito da Lei Maria da Penha, assim como um mandado de prisão em aberto. Ciente da medida protetiva vigente em favor da ex-companheira, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam 1), para que as medidas fossem efetivamente tomadas.