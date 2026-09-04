"Disseram que era impossível, eu fui lá e fiz", diz Celina na ocupação do CAD-DF

A governadora Celina Leão (PP) participou nesta sexta-feira (4/9) da ocupação do Centro Administrativo do Distrito Federal (CAD-DF), antigo Centrad, em Taguatinga. Durante a agenda, a chefe do Executivo local fez um tour pelo complexo acompanhada de secretários e afirmou que a transferência representa a retomada da função para a qual o espaço foi construído.

Ela disse, ainda, que a decisão de ocupar o complexo enfrentou resistências dentro e fora do governo e afirmou ter ouvido que o prédio seria grande demais, que não havia móveis e que a mudança seria difícil. Mesmo assim, decidiu levar o projeto adiante.

“Quando tomamos a decisão de ocupar esse espaço, eu ouvi muito não. 'Não é possível, é difícil, é grande demais, não tem móveis.' Mas a decisão estava tomada, porque eu acho que quando você tem confiança que está fazendo aquilo que é certo, a gente tem certeza que está no caminho certo”, declarou.

A governadora também destacou que a concentração de órgãos públicos no CAD-DF deve reduzir despesas e facilitar a logística entre as secretarias. De acordo com ela, a economia estimada será de R$ 168 milhões por mês. Celina disse ainda que os recursos economizados poderão ser direcionados a outras áreas, como a saúde.

“Que possam pensar nesse espaço aqui como um espaço que vai ter todas as nossas secretarias integradas, que vai diminuir a logística dos nossos secretários, mas que vai diminuir principalmente os gastos públicos”, ressaltou.

Nesta primeira etapa, ocupam o complexo as secretarias de Obras, Mulher, DF Legal, Desenvolvimento Urbano e Habitação, Governo, Casa Civil e Economia, além da Casa Militar. Celina adiantou que outras estruturas do governo já estão avaliando a mudança para o local.

A ocupação ainda não corresponde à utilização integral do complexo. Segundo a governadora, aproximadamente 30% do espaço pode ser ocupado neste momento, após a regularização necessária, incluindo habite-se e as exigências relacionadas ao Relatório de Impacto de Trânsito (RIT). Para que os 100% sejam utilizados, serão necessárias obras no sistema viário da região.

Além da economia para os cofres públicos, Celina aposta que a chegada de servidores à região possa movimentar o comércio de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. A governadora relatou ter ouvido de um comerciante, durante uma passagem pela região, que a expectativa pela instalação do centro administrativo teria influenciado a permanência de estabelecimentos comerciais no local.

“Isso significa que as pessoas de confiança, ouvindo os nossos servidores para cá, para melhorar o comércio, a vida, e nós vamos trazer um contrafluxo também para o centro da cidade”, avaliou Celina.

A governadora também anunciou a intenção de ampliar a estrutura de serviços oferecida aos servidores no complexo. Segundo ela, há conversas com a Fecomércio para a instalação de uma academia, restaurante e salão de beleza, além de outros serviços voltados ao bem-estar dos funcionários públicos.

Celina afirmou que a mudança pode gerar resistência inicial entre servidores que terão de alterar a rotina e aumentar o deslocamento até o trabalho, mas disse ter recebido avaliações positivas daqueles que já conheceram o complexo.

“Todo mundo tem medo daquilo que é novo, mas até agora todo servidor que veio para cá, que viu esse espaço, ele tem espírito público. Ele (entende) o que é ocupar o espaço que foi feito para eles ocuparem”, acrescentou.