Brasiliense Licia Mota é eleita presidente da Sociedade de Reumatologia

A reumatologista, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB), Licia Mota, foi eleita, nesta sexta-feira (4/9), presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) para o biênio 2028-2030. Ela é a primeira brasiliense a comandar a entidade e a terceira mulher a ocupar o cargo em 77 anos de história da sociedade.

Nascida e formada em Brasília, Licia construiu a carreira acadêmica e médica na capital. É professora e pesquisadora da UnB, atua no Hospital Universitário de Brasília (HUB) e tem mais de 200 publicações científicas. Na SBR, já ocupou a diretoria científica e participou da organização do Congresso Brasileiro de Reumatologia. Também presidiu a Sociedade de Reumatologia de Brasília e congressos nacionais e internacionais da especialidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A chegada à presidência é resultado de mais de duas décadas de atuação associativa. Licia coordenou por mais de dez anos a Comissão de Artrite Reumatoide da SBR e também passou pela Ouvidoria e pela Comissão de Tecnologia e Mídias. No cenário internacional, presidiu a programação científica do Congresso PANLAR 2022, em Miami, e do Congresso PANLAR 2023, no Rio de Janeiro. Em 2026, passou a integrar o Conselho Consultivo Editorial da Nature Reviews Rheumatology, uma das principais publicações científicas da área. A trajetória também rendeu reconhecimentos, como o Prêmio “Ao Espírito Panamericano”, da PANLAR, em 2026, o PANLAR International Innovation Award, em 2025, e o Prêmio JK – Correio Braziliense, em 2025. Ela também recebeu o Prêmio William Habib Chahade, da SBR, em 2024, e o Prêmio Edgard Atra, em 2012 e 2013.

“Recebo essa eleição com profunda gratidão e, sobretudo, com um enorme senso de responsabilidade. Ser a primeira presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia vinda do Distrito Federal tem para mim um significado muito especial. Foi em Brasília que construí minha trajetória acadêmica, assistencial e científica, e é muito simbólico levar essa história para a presidência de uma sociedade nacional”, afirma. Para ela, a eleição pode ajudar a dar mais visibilidade à pesquisa feita na capital e em outras regiões fora dos grandes centros científicos do país.

“Brasília tem uma produção científica muito qualificada, construída na Universidade de Brasília, no Hospital Universitário de Brasília e em diferentes instituições da capital. Espero que essa eleição também contribua para ampliar a visibilidade dessa ciência e mostrar a força da pesquisa produzida no Centro-Oeste”, diz ao Correio.

Licia, no entanto, diz que pretende usar a posição para representar a reumatologia de todo o país. “Não quero representar apenas Brasília. Quero que essa presidência seja também um espaço para ampliar as muitas vozes da reumatologia brasileira”, afirma.

A internacionalização da ciência estará entre as prioridades da gestão, assim como a criação de oportunidades para jovens médicos e pesquisadores. “Quero que a SBR fortaleça seu papel como ponte: entre pesquisadores, instituições e diferentes áreas da medicina; entre o Brasil e outros países; e também entre a produção científica e a prática clínica”, diz.

Leia mais: Equiparação da fibromialgia à deficiência divide opiniões entre especialistas

A eleição também amplia a presença feminina no comando da SBR. Terceira mulher a chegar à presidência, Licia afirma que a representatividade deve servir para abrir espaço para novas gerações.

“Representatividade importa porque amplia aquilo que outras pessoas conseguem imaginar para si mesmas”, afirma. Para ela, o legado da gestão deve ir além do fato de ser mulher. “Quero ser lembrada pela capacidade de agregar pessoas, de construir pontes, de ouvir posições diferentes e de transformar ideias em trabalho concreto. Liderança, para mim, não é ocupar um lugar de destaque. É usar esse lugar para abrir caminhos para que muitos outros possam chegar”, conclui.