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7 de Setembro

Confira o esquema especial de trânsito no fim de semana e feriado (7/9)

Trânsito sofrerá alterações a partir deste sábado (5/9) para as comemorações da Independência; veja as orientações do Detran-DF

Montagem da estrutura para o Desfile da Indepedência no 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Montagem da estrutura para o Desfile da Indepedência no 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios será bloqueado a partir das 16h deste domingo (6), momento em que o Detran-DF dará início ao controle de trânsito nas vias S2, S3 e adjacências, até o término do desfile no segunda (7) e a total evacuação do público.

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O trânsito sofrerá alterações a partir deste sábado (5/09)
O trânsito sofrerá alterações a partir deste sábado (5/9) (foto: Material cedido ao Correio)

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A partir das 8h de sexta (4), foram instalados dois painéis de mensagens na via S1, altura da Torre de TV/Meliá orientando os condutores sobre os fechamentos do fim de semana, e um outro na alça de acesso à rodoviária, avisando que no domingo (7) o acesso será liberado apenas para ônibus.

No sábado (5), a partir das 16h, a ligação das vias S1/N1, na altura do Museu da República, será fechada para demarcação dos locais destinados aos ambulantes. E, a partir das 23h, serão colocadas as barreiras de concreto para fechamento das vias e as demais sinalizações de desvios.

No sábado, na altura do Museu da República, será fechado para demarcação os locais destinados aos ambulantes
No sábado, na altura do Museu da República, trânsito será fechado para demarcação dos locais destinados aos ambulantes (foto: Material cedido ao Correio)

Das 5h às 16h de segunda (7), será impedido o acesso de pessoas e veículos no túnel do Itamaraty, e os veículos que estiverem no sentido L4 sul serão desviados para a Via S3. Para orientar motoristas, serão instalados dois Pontos de Controle de Trânsito (PCTRANs) na via S2; o primeiro na altura do anexo IV da Câmara dos Deputados, e o segundo, no  fechamento do acesso ao túnel da Cúria da Catedral, para permitir o estacionamento nas vagas preferenciais.

Para orientar motoristas, serão instalados dois Pontos de Controle de Trânsito (PCTRANs) na via S2
Para orientar motoristas, serão instalados dois Pontos de Controle de Trânsito (PCTRANs) na via S2 (foto: Material cedido ao Correio)

Durante toda a segunda-feira, os agentes de trânsito do Detran auxiliarão nas travessias de pedestres, além de impedir o acesso de veículos e pedestres não autorizados à área do desfile pela via S2, impedir o estacionamento em locais proibidos ou que prejudiquem a fluidez nas vias e a segurança nas proximidades do evento.

Para isso, os agentes farão patrulhamento nas vias S2, S3 e adjacências e posicionarão viatura guincho e empilhadeira na Cidade da Segurança, que será montada no Complexo da República, e em outros pontos estratégicos, com equipe pronta a atender em necessidades de remoções de veículos.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/09/2026 20:49
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