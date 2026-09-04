Confira o esquema especial de trânsito no fim de semana e feriado (7/9)

Montagem da estrutura para o Desfile da Indepedência no 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O tráfego de veículos na Esplanada dos Ministérios será bloqueado a partir das 16h deste domingo (6), momento em que o Detran-DF dará início ao controle de trânsito nas vias S2, S3 e adjacências, até o término do desfile no segunda (7) e a total evacuação do público.

O trânsito sofrerá alterações a partir deste sábado (5/9) (foto: Material cedido ao Correio)

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A partir das 8h de sexta (4), foram instalados dois painéis de mensagens na via S1, altura da Torre de TV/Meliá orientando os condutores sobre os fechamentos do fim de semana, e um outro na alça de acesso à rodoviária, avisando que no domingo (7) o acesso será liberado apenas para ônibus.

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No sábado (5), a partir das 16h, a ligação das vias S1/N1, na altura do Museu da República, será fechada para demarcação dos locais destinados aos ambulantes. E, a partir das 23h, serão colocadas as barreiras de concreto para fechamento das vias e as demais sinalizações de desvios.

No sábado, na altura do Museu da República, trânsito será fechado para demarcação dos locais destinados aos ambulantes (foto: Material cedido ao Correio)

Das 5h às 16h de segunda (7), será impedido o acesso de pessoas e veículos no túnel do Itamaraty, e os veículos que estiverem no sentido L4 sul serão desviados para a Via S3. Para orientar motoristas, serão instalados dois Pontos de Controle de Trânsito (PCTRANs) na via S2; o primeiro na altura do anexo IV da Câmara dos Deputados, e o segundo, no fechamento do acesso ao túnel da Cúria da Catedral, para permitir o estacionamento nas vagas preferenciais.

Para orientar motoristas, serão instalados dois Pontos de Controle de Trânsito (PCTRANs) na via S2 (foto: Material cedido ao Correio)

Durante toda a segunda-feira, os agentes de trânsito do Detran auxiliarão nas travessias de pedestres, além de impedir o acesso de veículos e pedestres não autorizados à área do desfile pela via S2, impedir o estacionamento em locais proibidos ou que prejudiquem a fluidez nas vias e a segurança nas proximidades do evento.

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Para isso, os agentes farão patrulhamento nas vias S2, S3 e adjacências e posicionarão viatura guincho e empilhadeira na Cidade da Segurança, que será montada no Complexo da República, e em outros pontos estratégicos, com equipe pronta a atender em necessidades de remoções de veículos.



