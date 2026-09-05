No feriado de 7 de setembro, visitação ao Congresso ficará suspensa

Quem planeja visitar o Congresso Nacional no feriado de 7 de Setembro terá de esperar. A visitação guiada será suspensa na próxima segunda-feira (7/9) devido ao desfile cívico-militar da Independência do Brasil, realizado na Esplanada dos Ministérios. No sábado (5/9) e no domingo (6/9), o programa funciona normalmente, das 9h às 17h. O acesso é feito pela rampa principal Congresso.

A visita é gratuita e permite conhecer espaços como os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os salões Negro, Verde e Azul, o Túnel do Tempo do Senado e os salões Nobres. O percurso também inclui obras de artistas como Di Cavalcanti, Marianne Peretti, Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti e Burle Marx.

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As visitas são conduzidas por mediadores da Câmara e do Senado, com saídas a cada 30 minutos. Durante o ano legislativo, o público pode participar sem agendamento às segundas e sextas-feiras e aos fins de semana e feriados, salvo mudanças na programação. Às terças e quartas-feiras não há visitas guiadas. Já às quintas-feiras, o atendimento é exclusivo para grupos com agendamento prévio.