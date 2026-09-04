Desfile da Independência: confira o que é proibido levar para a Esplanada

Montagem da estrutura para o Desfile da Indepedência na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Com o desfile cívico da Independência do Brasil chegando, as autoridades de trânsito e as forças de segurança definiram o planejamento logísitico e o protocolo de proteção para as comemorações do 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. O objetivo é garantir a tranquilidade e a fluidez viária. As diretrizes incluem interdições antecipadas para ensaios, revistas individuais nos pontos de entrada e restrições rigorosas ao porte de diversos itens, tais como armas de fogo e objetos cortantes. O público que pretende ir ao ato cívico deve estar atento às orientações oficiais.

As linhas de revista preventiva começarão a funcionar às 6h, na segunda-feira (7/9). Como haverá inspeção individual, poderão ocorrer filas nos acessos. Também haverá ações preventivas na Estação Central do metrô, na Estação Galeria, na Rodoviária de Brasília e nas linhas de acesso às arquibancadas.

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No lado Sul, a entrada será pelo gramado central do quarto quadrante da Esplanada, após o Buraco do Tatuí, em frente ao estacionamento da Cúria Metropolitana. No lado Norte, o acesso será pela lateral do Bloco J, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Pessoas com deficiência terão acesso pelo túnel do Bloco J, que possui rampa de ligação com o espaço reservado entre o ministério e a Via N1.

Outro ponto de atenção é o calor. Recomenda-se, em caso de sol forte e temperaturas elevadas, o uso de roupas leves, protetor solar, bonés ou chapéus. Também é aconselhável ingerir bastante água. Haverá pontos de hidratação nos lados Norte e Sul da Esplanada.

As forças de segurança também atuarão na prevenção de incêndios e com equipes de militares especializados em atendimento pré-hospitalar, circulando entre o público para uma resposta mais rápida em caso de necessidade.

Não será permitido portar:

» Armas de fogo;

» Facas, canivetes e outros objetos cortantes;

» Fogos de artifício, explosivos e substâncias inflamáveis;

» Drones;

» Garrafas, frascos e copos de vidro;

» Latas de alumínio e copos térmicos rígidos;

» Coolers e caixas de isopor;

» Capacetes (a orientação aos motociclistas é providenciar previamente uma forma segura de manter o capacete junto ao veículo);

» Sprays e aerossóis;

» Mastros rígidos;

» Malas e caixas;

» Barracas;

» Churrasqueiras e equipamentos a gás ou eletricidade.

Outras proibições:

» Animais em geral, exceto cães-guia;

» Bolsas ou mochilas cuja soma das dimensões de altura, largura e profundidade ultrapasse 100 centímetros;

» Cartazes, bandeiras, símbolos, sinais ou cânticos com mensagens ofensivas, racistas, homofóbicas, sexistas, xenofóbicas ou políticas também estarão sujeitos às regras estabelecidas para o evento.

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Zona de Restrição de Voo:

No dia 7 de setembro, da 0h às 18h, estará em vigor uma Zona de Restrição de Voo (FRZ) na área destinada ao desfile e em seu entorno imediato. Durante esse período, ficam proibidos voos recreativos e profissionais de aeronaves não tripuladas sem autorização específica. A exceção vale para órgãos de segurança pública e instituições previamente autorizadas.