Celina Leão não comparece a desfile de 7 de Setembro

Apesar de não participar da cerimônia, Celina visitará o centro de monitoramento do desfile de 7 de setembro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A atual governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), não esteve presente no desfile de 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil, nesta segunda-feira (7/9).

Durante o desfile, Celina participará do lançamento da candidatura do atual presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), o distrital Wellington Luiz (MDB).

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Apesar de não participar da cerimônia, a governadora visitará o centro de monitoramento do desfile de 7 de setembro, ao lado da Biblioteca Nacional.

Neste ano, o desfile tem como tema “Soberania, a força que une o Brasil”.