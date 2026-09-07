Celina Leão não comparece a desfile de 7 de Setembro

A atual governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), não esteve presente no desfile de 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil, nesta segunda-feira (7/9).
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Durante o desfile, Celina participará do lançamento da candidatura do atual presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), o distrital Wellington Luiz (MDB).
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Apesar de não participar da cerimônia, a governadora visitará o centro de monitoramento do desfile de 7 de setembro, ao lado da Biblioteca Nacional.
Neste ano, o desfile tem como tema “Soberania, a força que une o Brasil”.
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postado em 07/09/2026 09:22 / atualizado em 07/09/2026 09:23