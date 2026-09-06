PMDF apreende dois adolescentes e prende quatro adultos por tráfico no Recanto

Foram apreendidos estavam um galão e três frascos de lança-perfume (do tipo "bico verde"), além de vários recipientes vazios que seriam utilizados para embalar e comercializar o produto - (crédito: PMDF/Divulgação)

Quatro adultos foram presos e dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por envolvimento com o tráfico de drogas, na noite de sábado (5/9), por volta das 20h, no Recanto das Emas. A ação ocorreu na Quadra 07 do Tamanduá, durante um patrulhamento de rotina realizado por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão. O grupo foi abordado após os militares identificarem uma atitude suspeita, o que resultou na localização de entorpecentes e ferramentas de comercialização de drogas.

Durante a busca pessoal e no perímetro da abordagem, os policiais encontraram e apreenderam diversos itens ilícitos. Entre os materiais apreendidos estavam um galão e três frascos de lança-perfume (do tipo "bico verde"), além de vários recipientes vazios que seriam utilizados para embalar e comercializar o produto.

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Também foram confiscados duas porções de cocaína, uma cartela de comprimidos de Rohypnol, uma balança de precisão, um rádio comunicador, cinco aparelhos celulares e a quantia de cerca de R$ 100 em dinheiro em espécie.

Ao realizar a verificação dos dados pessoais e dos antecedentes dos detidos, a equipe policial constatou que um dos adolescentes já possuía um registro anterior por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Os envolvidos foram separados por faixa etária e encaminhados às delegacias competentes para a tomada das medidas cabíveis. Os dois adolescentes foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente para o registro de ato infracional análogo ao crime de ameaça e a devida apuração dos fatos. Já os quatro adultos foram levados à 27ª Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais relativos ao flagrante de tráfico de drogas.