Manifestantes de direita protestam contra o STF e o Congresso no 7 de Setembro

"Luta por liberdade", diz Sebastião Coelho durante ato em frente ao Banco Central - (crédito: Davi Cruz CB/D.A Press)

Manifestantes de direita se reuniram no Eixão Sul nesta segunda-feira (7/9), feriado da Independência, em um ato marcado por duras críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Congresso Nacional e a integrantes do Poder Executivo. Vestidos majoritariamente de verde e amarelo, os participantes concentraram os protestos na figura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Idealizador da mobilização, o desembargador aposentado e candidato ao Senado Sebastião Coelho (Novo) afirmou que o encontro transcende disputas eleitorais. “Aqui é uma luta por liberdade, não é luta partidária. Eu fiz questão de chamar as pessoas de verde e amarelo para nós fazermos a libertação do nosso país”, declarou.

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Coelho também subiu o tom contra os membros dos Poderes constituídos. “Algumas autoridades infelizmente transformaram o nosso país em prostíbulo. Eles acham que são donos de alguma coisa, que eles podem explorar. É isso que eles estão fazendo”, criticou. Ele direcionou ataques diretos a Alexandre de Moraes: “Ele é um torturador, ele é um abusador de direito, é um violador de direitos humanos e agora pode anotar, ele tem o carimbo na testa de corrupto. Está comprovado, é corrupção comprovada e nós não podemos admitir que o magistrado com corrupção comprovada continue a decidir o destino do país”, disse.

Crítica a Moraes, apoio a André Mendonça

Candidato a vice-presidente na chapa de Romeu Zema (Novo), o senador Eduardo Girão (Novo) marcou presença na manifestação e classificou o momento político atual como decisivo. “Ontem, André Mendonça, que nós apoiamos de forma ampla e restrita, liberou a investigação do ministro Moraes, que tem 130 milhões de razões aí para ser afastado imediatamente”, afirmou.

Girão reforçou a intenção de unir diferentes grupos e declarou apoio à atuação do ministro André Mendonça na Corte. “Ninguém tá aqui com marca de nenhum político, de nenhum partido. Eu acho que esse movimento transcende direita, esquerda, quem é contra governo, quem é a favor de governo. Gente de bem tem que estar junto”, defendeu.

O parlamentar aproveitou o palanque para pressionar pela destituição do presidente do Senado. “O Davi Alcolumbre deve ser afastado imediatamente do Senado. Nós temos um pedido feito há seis meses no Conselho de Ética, ele sequer abre o Conselho de Ética”, disse.

Primeiro suplente de Sebastião Coelho, o pastor Ibi Batista resgatou o contexto histórico da data para convocar os manifestantes à ação. “Hoje tem 204 anos que a beira do rio Ipiranga alguém levantou a espada e disse independência ou morte. Mais do que nunca, nós que acreditamos precisamos fazer a mesma declaração. A independência do Supremo, a independência do Congresso Nacional, do Senado”, destacou.

Batista defendeu a condução pacífica do ato, mas ressaltou a urgência de respostas práticas do grupo. “E nós precisamos entender que nós precisamos fazer alguma coisa no nosso país. Evidentemente que estamos pela paz, estamos orando. Muitas pessoas que estão chegando e falou: ‘Pastor, continua orando’. Nós estamos orando, mas a fé sem obras é morta”, concluiu.