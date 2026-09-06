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CRIMINALIDADE

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Ceilândia

Jovem foi abordado no conjunto QNN 19 com 14 porções da droga e confessou que vendia os entorpecentes na região

O jovem, a droga e um celular apreendido foram encaminhados à DCA II - (crédito: Divulgação/PMDF)
O jovem, a droga e um celular apreendido foram encaminhados à DCA II - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na noite deste domingo (6), em Ceilândia Norte. A ação foi realizada por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) durante um patrulhamento de rotina na QNN 19.

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A apreensão ocorreu por volta das 18h30, após os agentes suspeitarem da atitude do jovem, que mudou bruscamente de direção ao notar a aproximação da viatura. Na revista pessoal, a equipe encontrou R$ 200 em espécie com o adolescente e, a cerca de dois metros do local da abordagem, localizou 14 porções de cocaína já embaladas para venda.

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Ao ser questionado, o menor admitiu a posse da droga e confirmou que comercializava os entorpecentes na área. O jovem, a droga e um celular apreendido foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) para a formalização do ato infracional, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 06/09/2026 23:56
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