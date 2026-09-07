Robôs e IA ganham espaço no desfile de 7 de Setembro

O Exército levou para o desfile de 7 de Setembro dois exemplos do avanço tecnológico empregado em pesquisas e operações militares: um robô antibombas e um protótipo humanoide desenvolvido pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).
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Transportado em uma viatura Marruá, o robô antibombas do 2º Batalhão Ferroviário foi apresentado ao público durante a passagem do bloco motorizado. Operado remotamente, o equipamento é capaz de inspecionar, identificar, manusear e neutralizar artefatos explosivos.
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A principal função do sistema é permitir que militares atuem a distância em situações de risco. A tecnologia reduz a exposição dos especialistas a explosivos e aumenta a segurança em operações de engenharia.
Veja o vídeo:
Ao lado, outra viatura Marruá transportou o robô humanoide desenvolvido pelo IME. O protótipo integra pesquisas nas áreas de inteligência artificial e automação e demonstra a participação da estrutura acadêmica do Exército no desenvolvimento de novas tecnologias.
A exibição dos dois robôs reforçou a estratégia do Exército de incorporar novas tecnologias às atividades militares. Ao lado da estrutura tradicional de engenharia e logística, a instituição busca ampliar o uso de inteligência artificial, automação e sistemas autônomos.