Paraquedistas das Forças Armadas fazem apresentação no desfile de 7 de Setembro

Paraquedistas desportivos das Forças Armadas participaram, nesta segunda-feira (7/9), de uma apresentação durante o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os atletas saltaram de paraquedas carregando a bandeira do Brasil e bandeiras das Forças Armadas do país, em uma demonstração acompanhada pelo público presente no local.

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Participaram atletas miliares do exército, da marinha e aeronáutica. A apresentação, feita após o hino nacional, fez parte da programação da cerimônia de Independência e destacou a atuação dos paraquedistas esportivos vinculados às Forças Armadas.

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Famílias e turistas

O clima é de animação e expectativa na área externa da Esplanada dos Ministérios durante o desfile de 7 de Setembro. Vestidos de verde e amarelo, grupos de amigos e famílias ocupam as arquibancadas e o gramado para acompanhar as atrações da programação. Entre o público, há quem está na capital pela primeira vez para assistir à celebração e quem tem a tradição de participar todos os anos.

A aposentada Aurora Nunes da Silva, de 80 anos, viajou de Uberlândia (MG) para Brasília para passar alguns dias com a família e acompanhar o desfile. Há cerca de cinco anos, ela mantém o hábito de visitar o filho na capital durante o período da Independência. Moradora de Minas Gerais, Aurora diz que aproveita a ocasião para ficar com os filhos e as duas netas, que vivem no Guará. “Eu amo aqui. Se eu pudesse, viria morar de vez”, conta.

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Na manhã desta segunda, o calor aparece entre períodos de nebulosidade, mas o tempo permanece relativamente fresco e agradável na Esplanada. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Rafael Le Masson, o Plano Piloto deve registrar máxima entre 26°C a 27°C. Há possibilidade de pancadas de chuva em forma de temporal, com volumes entre 20 e 30 milímetros, devido ao avanço de uma frente fria pelo Centro-Oeste. A previsão do Inmet também aponta instabilidade e possibilidade de trovoadas no Distrito Federal.