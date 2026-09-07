Combate à violência contra a mulher é destaque no desfile de 7 de Setembro

Desfile de 7 de setembro de 2026 - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

A proteção de meninas e mulheres foi o tema do segundo eixo do desfile de 7 de Setembro, realizado nesta segunda-feira (7/9), na Esplanada dos Ministérios. Com o tema “Brasil unido pela proteção de meninas e mulheres”, a apresentação destacou o enfrentamento à violência contra a mulher e reforçou a participação de homens e mulheres na construção de uma rede de proteção.

Durante a passagem pelo eixo temático, mulheres desfilaram carregando uma grande bandeira com a frase “Brasil unido pela proteção de meninas e mulheres”, que dá nome à apresentação.

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Na sequência, homens e mulheres entraram de braços dados carregando placas com mensagens de conscientização. Entre elas estavam “Ligue 180”, canal destinado à orientação e ao recebimento de denúncias relacionadas à violência contra a mulher, e “Essa luta também é dos homens".

A participação masculina foi apresentada como parte da mensagem de responsabilidade coletiva no combate à violência. O desfile buscou reforçar que a proteção das mulheres não deve ser uma responsabilidade restrita às vítimas ou às próprias mulheres, mas envolver toda a sociedade.

O eixo também contou com homens e mulheres integrantes de forças e serviços de segurança e atendimento. Participaram representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os profissionais desfilaram carregando uma bandeira com a mensagem “Enfrentar a violência contra a mulher é responsabilidade de todos”.











