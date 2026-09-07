Desfile na Esplanada celebra Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

A apresentação começou com mulheres usando camisas da Seleção com a frase "A Copa do Mundo Feminina 2027 é no Brasil" - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

A Copa do Mundo Feminina de 2027 ganhou espaço no desfile de 7 de Setembro, nesta segunda-feira (7/9), na Esplanada dos Ministérios. O terceiro eixo temático da cerimônia, A Copa do Mundo Feminina 2027™ é no Brasil!, levou mulheres vestidas com a camisa da Seleção Brasileira para o percurso e destacou a realização inédita do Mundial feminino em território brasileiro.

A apresentação começou com mulheres usando camisas da Seleção com a frase "A Copa do Mundo Feminina 2027 é no Brasil". Um dos momentos de destaque ocorreu diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando duas atletas fizeram uma demonstração de altinha, variação do futebol descontraído. Lula acompanhou a apresentação e aplaudiu as atletas de pé.

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Na sequência, um caminhão do Corpo de Bombeiros levou atletas brasileiras acompanhadas de crianças. Entre as ex-jogadoras da Seleção presentes estavam Miraildes Maciel Mota, a Formiga; Lucilene de Souza, a Cebola; Marisa Pires Nogueira; Mariléia dos Santos, a Michael Jackson; e Iracema Ferreira, conhecida como Rata.

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As crianças participaram da apresentação carregando bolas flutuantes que traziam os nomes das sete cidades que receberão partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027: Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

A apresentação também contou com a participação do Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação no Brasil, ao lado de representantes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a passagem das atletas, crianças e representantes da saúde, foi encerrado o terceiro eixo temático do desfile de 7 de Setembro.