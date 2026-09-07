Pirâmide Humana com 23 militares é destaque no desfile de 7 de Setembro - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

Uma das atrações mais tradicionais do desfile de 7 de Setembro , a Pirâmide Humana chamou a atenção do público na Esplanada dos Ministérios nesta segunda-feira (7/9). A apresentação reuniu 23 militares do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, que passaram pela multidão em cima de uma Harley Davidson Road King 2009 soltando fumaça verde. No topo da pirâmide estava o soldado Ronaldo Júnior Souza Almeida, com a bandeira do Brasil.

A motocicleta responsável por acomodar os militares foi modificada entre 2020 e 2021, por uma empresa junior de engenharia mecânica da Universidade de Brasília (UnB). Chamada de "nova Mulher-Maravilha", a moto foi projetada para suportar os 23 militares que a compõe, com modificação no motor e reforço no chassi.

O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília ficou conhecido internacionalmente por aparecer duas vezes no livro dos recordes. A primeira, em 1986, com 40 homens sobre a moto em movimento. A segunda, em dezembro de 1995, quando bateu o próprio recorde mundial com 47 homens.

A modalidade foi idealizada pelo Tenente Romero Arantes Júnior, inicialmente criada como forma de lazer e distração para os militares que residiam na capital federal.