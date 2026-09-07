Desfile de 7 de Setembro reúne forças de segurança, atletas e estudantes

Desfile de 7 de setembro de 2026 - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press )

A abertura do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, nesta segunda-feira (7/9), na Esplanada dos Ministérios, reuniu representantes das forças de segurança, atletas militares e estudantes de escolas do Distrito Federal. A programação inicial contou com a participação do Exército, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que passaram pelo percurso em veículos caracterizados de cada força.

Também participaram da abertura representantes esportivos das Forças Armadas do Brasil. Os atletas desfilaram carregando uma tocha, em uma apresentação que integrou o segmento dedicado à participação esportiva e às instituições militares.

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Na sequência, escolas militares participaram do desfile, com estudantes uniformizados representando as instituições de ensino. A programação também contou com alunos da rede pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

As escolas da rede pública fizeram apresentações de música, dança e outras manifestações artísticas ao longo do desfile. Os estudantes também entraram na Esplanada carregando bandeiras dos estados brasileiros, em uma representação da diversidade das diferentes regiões do país.























