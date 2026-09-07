Desfile de 7 de Setembro reúne forças de segurança, atletas e estudantes

A abertura do desfile cívico-militar de 7 de Setembro, nesta segunda-feira (7/9), na Esplanada dos Ministérios, reuniu representantes das forças de segurança, atletas militares e estudantes de escolas do Distrito Federal. A programação inicial contou com a participação do Exército, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que passaram pelo percurso em veículos caracterizados de cada força.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Também participaram da abertura representantes esportivos das Forças Armadas do Brasil. Os atletas desfilaram carregando uma tocha, em uma apresentação que integrou o segmento dedicado à participação esportiva e às instituições militares.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na sequência, escolas militares participaram do desfile, com estudantes uniformizados representando as instituições de ensino. A programação também contou com alunos da rede pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
As escolas da rede pública fizeram apresentações de música, dança e outras manifestações artísticas ao longo do desfile. Os estudantes também entraram na Esplanada carregando bandeiras dos estados brasileiros, em uma representação da diversidade das diferentes regiões do país.
Saiba Mais
- Cidades DF Famílias e turistas se reúnem para celebrar 7 de Setembro na Esplanada
- Cidades DF Paraquedistas das Forças Armadas fazem apresentação no desfile de 7 de Setembro
- Cidades DF Celina Leão não comparece a desfile de 7 de Setembro
- Cidades DF Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Ceilândia
- Cidades DF Operação da PM termina com quatro foragidos da Justiça presos
- Cidades DF Motorista morre após carro capotar na BR-251, em São Sebastião
- Cidades DF TRE manda Arruda apagar vídeo com acusações contra vice de Celina
- Brasil Mulher de PM é encontrada morta com tiro na cabeça com arma do marido
- Brasil Dia da independência do Brasil: a mulher que assinou separação de Portugal e foi a primeira a governar o país
- Brasil Por que o Brasil continuou um só enquanto a América espanhola se dividiu em vários países?
- Brasil Como o Dia da Independência apagou a memória da luta negra por independência e abolição
- Brasil Malária se concentra na Amazônia e expõe desigualdades de saúde