O futuro da administração será discutido durante encontro em Brasília

Luana Nogueira (Especial para o Correio) — O futuro da gestão pública e privada foi o tema dessa segunda-feira (7/9) do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — às vésperas do XXV Encontro Latino-Americano de Administração. O evento será realizado de 9 a 11 de setembro, no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília. Aos jornalistas Adriana Bernardes e Roberto Fonseca, o presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal (CRA-DF), Hélio Queiroz, destacou a dimensão do encontro, os desafios da administração e o futuro da profissão. Queiroz também afirmou que a categoria trabalha junto ao Congresso Nacional para avançar com a proposta da Carreira Típica de Estado da Profissão. Confira a seguir os principais pontos:

Quais são os principais eixos de discussão do Encontro Latino-Americano de Administração?

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É o maior encontro da América Latina. Dele, participarão 12 países latino-americanos que hoje respeitam o Brasil em relação ao desenvolvimento da administração. Vamos discutir não apenas a importância da administração, mas as mudanças que estão acontecendo na tecnologia, o que precisamos fazer como administrador. Vamos discutir os cursos a distância, cursos presenciais e vários outros assuntos voltados à profissão.

Como vai ser feita essa discussão entre os países para tentar unificar o discurso?

A unificação não é fácil, porque cada país tem sua legislação própria. Em muitos países, a profissão de administrador não é regulamentada e existe uma grande dificuldade para isso. Porém, todos os países, independentemente do seu grau de tecnologia, estão sofrendo com a inteligência artificial e com a qualidade do ensino. O que nós queremos discutir é que nós podemos, sim, mudar essa realidade, tendo um protocolo, que vai se chamar Carta de Brasília, assinado por todas essas nações, onde teremos matérias em comum. Teremos assuntos [unificados] para que os conselhos ou associações de outros países possam falar a mesma linguagem e discutir a administração como se fosse um produto único para todos os países.

Quais são os principais desafios hoje do setor de administração?

O nosso desafio, e eu acho que tem passado por quase todas as profissões, é a evolução da tecnologia. Poucas pessoas na área de administração estão preparadas para a evolução da tecnologia e, principalmente, para a inteligência artificial. E um outro ponto que também nos preocupa é a formação desses alunos. Existem alunos formados à distância que não estão preparados para essa evolução. A lei permite que tirem o seu diploma, sejam administradores, mas a grande maioria não está preparada para ser um administrador. Eu acho que uma das principais falhas é a regulamentação. Quando foi regulamentado o ensino a distância, deveria ter tido uma rigidez maior, principalmente nos ensinos como administração. Porque o administrador hoje é uma função muito importante para gerir o próprio país e para gerir as instituições privadas. E quando você sai de uma faculdade sem estar preparado para administrar, quem perde é a sociedade.

Em relação à administração pública, qual é a análise do que acontece no Brasil dentro desses cargos estratégicos?

A administração pública, e isso é uma realidade em todo o Brasil, ainda precisa dar um passo maior. Estamos batalhando junto ao Congresso Nacional para que a profissão de administrador passe a ser uma Carreira Típica de Estado. Ou seja, se tudo deu errado no Estado, o último a fechar a porta é o administrador. Como tem a Carreira Típica de Estado para engenheiro, para a área do direito. O que eu discuto? Que o mínimo que o administrador deveria ser é administrador formado e preparado para aquela área, que ele tenha uma preparação para gerir uma cidade, e muitos não têm. E a gente acompanha o resultado que ocorre quando um amador é colocado para cuidar de uma área tão importante que é a gestão pública.

Como está hoje a burocracia estatal aqui?

A burocracia nos orienta no sentido de fazer as coisas com a formalidade devida. Então, depois disso, não é mais burocracia. Depois disso, eu chamaria de descaso. A burocracia hoje, principalmente falando aqui do DF, tem atrapalhado a vida do empresário e do administrador. Para você ter uma ideia, nós temos medo de interagir com o Estado, porque o que nós esperamos do Estado é uma solução, mas nós sentimos que o Estado mais atrapalha do que nos ajuda.



