Técnica de enfermagem é agredida ao tentar ajudar paciente em UPA - (crédito: Ed Alves/CB)

Uma técnica de enfermagem afirma ter sido agredida enquanto trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Sobradinho II, no último domingo, (6/9). Segundo a ocorrência registrada na 35ª Delegacia de Polícia (35ª DP), a profissional foi atacada depois de tentar ajudar uma paciente que estava caída no corredor da unidade.

De acordo com o relato, a vítima retornava da Sala Vermelha quando ouviu pedidos de socorro. Ao se aproximar da área entre as duas triagens, próxima à entrada da UPA e ao portão da cancela, viu uma mulher tentando colocar uma senhora em uma cadeira de rodas.

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A princípio, a técnica acreditou que a paciente estivesse passando mal, possivelmente por um AVC, e tentou prestar auxílio. Ao se aproximar, porém, foi atingida por três chutes desferidos pela idosa, que acertaram seu rosto e ouvido.

Ainda segundo o registro, ao perceber que a paciente estava descontrolada e se debatia no chão, a profissional tentou segurar as pernas dela para evitar que se machucasse ou atingisse outras pessoas. Nesse momento, a acompanhante da paciente teria acusado a técnica de agredir a idosa e iniciado um confronto físico. A profissional relatou ter recebido chutes e tapas no rosto, além de ter os cabelos puxados e sido girada pelo corredor.

A confusão só terminou após a intervenção de terceiros, que contiveram e afastaram a acompanhante. A técnica, então, conseguiu deixar o local. Até o momento, apenas a vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência. As equipes de plantão trabalham para identificar a suspeita.

Ao Correio, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) afirmou que lamenta o ocorrido. Segundo o instituto, a equipe da UPA interveio imediatamente para controlar a situação e acionou a PMDF.

“A profissional recebeu acolhimento e suporte da gestão da unidade. O caso está sendo apurado pelas autoridades competentes, e o IgesDF está colaborando com as investigações e adotando as medidas administrativas cabíveis”, declarou.

O instituto reforçou ainda que não tolera qualquer tipo de violência contra seus profissionais e afirmou que trabalha para garantir um ambiente seguro para as equipes, pacientes e acompanhantes.



