Desfile motorizado leva blindados, viaturas e equipamentos de segurança para a Esplanada

Desfile na Esplanada dos Ministérios, neste 7 de Setembro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Blindados, viaturas militares, equipamentos de combate, veículos de emergência e estruturas utilizadas pelas forças de segurança tomaram a Esplanada dos Ministérios nesta segunda-feira (7/9), durante o desfile motorizado do 7 de Setembro. A apresentação reuniu equipamentos da Marinha, do Exército e de diferentes órgãos de segurança pública.

A Marinha do Brasil abriu a passagem dos veículos militares, com equipamentos utilizados pelos fuzileiros navais. Desfilaram veículos blindados e tanques, além de viaturas militares sobre rodas e outros veículos empregados em operações terrestres.

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Também foram apresentados blindados de menor porte e veículos utilizados para o transporte e apoio às tropas. Entre os equipamentos exibidos estavam caminhões e veículos preparados para o deslocamento de militares em operações.

A Marinha também levou equipamentos relacionados à atuação naval e ao emprego de armamentos. Entre os destaques estavam estruturas utilizadas em operações de combate e defesa, como uma bomba aérea de produção nacional, além de embarcações empregadas em ações operacionais, como lanchas.

Tecnologia e poder de fogo

O Exército Brasileiro apresentou equipamentos de diferentes áreas, incluindo veículos de combate, artilharia e tecnologias voltadas às operações militares.

Um dos destaques foi o segmento dedicado à inovação tecnológica, que contou com um robô humanoide, um veículo de pequeno porte que permite inspecionar, identificar, anunciar e neutralizar artefatos explosivos à distância e drones. A presença dos equipamentos mostrou aplicações de novas tecnologias em atividades militares.

O desfile também contou com viaturas equipadas com armamentos, veículos com sistemas de mísseis e equipamentos de combate. Entre os veículos apresentados estavam modelos sobre rodas com capacidade de tiro, viaturas de combate e equipamentos voltados à atuação contra veículos blindados.

A artilharia de campanha também integrou a apresentação, com caminhões e viaturas utilizadas no transporte e emprego dos equipamentos.

Outro segmento exibiu equipamentos utilizados na varredura e identificação de minas terrestres, além de máquinas empregadas em atividades de apoio, como retroescavadeiras.

Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) participou do desfile motorizado com veículos e equipamentos utilizados pelas equipes especializadas da corporação.

Um helicóptero da PF sobrevoou a Esplanada durante a apresentação. No solo, desfilaram uma van utilizada pelo grupo antibomba, veículos do Comando de Operações Táticas (COT) e outros carros empregados pelas equipes operacionais.

Os cães da Polícia Federal também participaram da apresentação, acompanhando os agentes durante o percurso. Um dos veículos de maior porte da corporação chamou a atenção do público durante a passagem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou do desfile com carros e motocicletas utilizadas nas operações e no patrulhamento das rodovias federais.

Na sequência, a Força Nacional de Segurança Pública levou viaturas e caminhões para a Esplanada. A corporação também apresentou uma embarcação utilizada em operações.

Forças do DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) participou da apresentação com viaturas da corporação. Entre os equipamentos estavam veículos utilizados pela tropa de choque e pela Rotam, unidades especializadas da Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encerrou a participação das forças de segurança no desfile motorizado com uma série de veículos empregados em atendimento a emergências.

Passaram pela Esplanada carros, motocicletas, ambulâncias de resgate e caminhões utilizados em diferentes tipos de ocorrência. Entre os maiores veículos estava uma estrutura equipada com tanque de água e escada para operações de resgate em altura.

Os equipamentos apresentados representam parte da estrutura utilizada pelos bombeiros em ações de combate a incêndios, salvamento, atendimento pré-hospitalar e resgate.