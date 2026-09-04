Dois homens são presos por tráfico de drogas em São Sebastião

Dois homens de 18 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (3/9), no centro de São Sebastião. Segundo a Polícia Civil do DF (PCDF), o imóvel onde a dupla foi detida já era conhecido pelos investigadores como ponto de venda de entorpecentes.
A ação foi realizada por agentes da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia. Durante o monitoramento do endereço, os policiais abordaram um usuário que havia deixado o imóvel com porções de crack recém-adquiridas.
Na sequência, os agentes entraram no imóvel para prender os suspeitos. De acordo com o delegado Thiago Peralva, os dois tentaram fugir pelos fundos do lote, mas foram capturados.
No local, foram encontradas dezenas de porções de crack, cocaína e maconha, além de uma balança de precisão, materiais usados para o comércio de drogas, celulares e mais de R$ 1,5 mil em dinheiro.
Um adolescente também estava no imóvel e foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. O material apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para perícia.
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Por Darcianne Diogo
postado em 04/09/2026 13:16