Chuvas derrubam postes e danificam estruturas no DF e Entorno

Em regiões como Samambaia, Sobradinho e Vicente Pires, as árvores derrubaram postes com a força das chuvas - (crédito: Neonenergia/Divulgação)

Levando de postes à telhados, as fortes chuvas ao longo desta sexta-feira (4/9) causaram estragos, tanto no Distrito Federal como regiões do Entorno. Em Samambaia, sete postes da Neoenergia caíram após árvores locais tombarem em cima da fiação. Em Sobradinho e Vicente Pires, as quedas de árvores também afetaram afetaram a rede de distribuição elétrica, com queda de estrutura. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite pelo menos até terça-feira (8/9).

Moradores das três regiões administrativas do DF ficaram sem luz após o temporal, mobilizando o Centro de Operações Integradas (COI) da Neoenergia. De acordo com Olivio Bahia, meteorologista do Inmet, as chuvas dos últimos três dias são é resultado do aumento de umidade na atmosfera. A condição, combinada com o calor, que chegou ao recorde de 35°C, está gerando as pancadas de chuva, assim como trovoadas. "Pontualmente, não descartamos chuvas intensas e algum transtorno", explica.

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O instituto ainda públicou um aviso de alerta para temporais na capital. O comunicado indica o começo das fortes chuvas neste sábado (5/9) à 0h, com término às 23h59. De acordo com o instituto, as chuvas serão acompanhadas por ventos intensos de 40 a 60km/h e pode haver queda de granizo.



"No domingo e na segunda-feira, a queda da temperatura deve ser favorecida pela atuação de uma frente fria que traz um ar mais frio para a região central, chegando pela primeira vez neste ano até o DF. Veremos se irá ocorrer no domingo. Na segunda, as temperaturas voltam a subir gradativamente", relata o meteorologista.



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Entorno

Em Valparaíso (GO), o Corpo de Bombeiros Militar do Goiás atenderam seis ocorrências relacionadas à intensidade das chuvas e ventos na região. Uma academia, no bairo Jardim Céu Azul, teve a cobertura arrancada com a ventania. Ainda no mesmo bairro, uma cobertura teve um desabamento parcial de uma garagem, chegando à atingir a rede elétrica e derrubando um poste de energia. De acordo com a corporação, fios energizados ficaram expostos na via, que precisou ser isolada pela guarnição enquanto as equipes responsáveis pelo sistema elétrico realizava a contenção de danos.

Na Rua Botocudos, um poste caiu em cima de um carro com duas pessoas dentro do veículo. A dupla precisou ficar imóvel dentro do automóvel até a chegada dos bombeiros, que precisaram estabilizar a rede elétrica para retirá-los do carro.

Apesar dos estragos causados pelas chuvas, não houveram vítimas no DF, nem no Entorno.