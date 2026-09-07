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Mulher é morta a facadas pelo companheiro na frente da filha de 4 anos

Crime aconteceu na região do Itapoã, na Quadra 2. O suspeito atacou a vítima com golpes de faca e está foragido

Mulher é morta a facadas no DF - (crédito: Darcianne Diogo/ CB/ DA PRESS)
Mulher é morta a facadas no DF - (crédito: Darcianne Diogo/ CB/ DA PRESS)

Uma mulher identificada como Flávia Gomes da Silva foi morta a facadas pelo companheiro na frente da filha de 4 anos, na Quadra 2 do Itapoã. O feminicídio ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira (7/9). Informações apuradas pelo Correio por meio de testemunhas apontam que a mulher e o suspeito haviam discutido minutos antes do ataque.

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A mulher saiu de casa com a filha para ir a um mercado da região. Na volta, o homem a atacou no meio da rua com golpes de faca. "Ele subiu a rua andando normalmente. Pegou o carro na porta da casa dele e fugiu", relatou uma pessoa à reportagem.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/09/2026 20:38
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