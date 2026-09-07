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Incêndio atinge loja de fast-food no centro de Ceilândia

Informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF ao Correio indicam que chamas começaram em uma coifa na loja

Fogo ocorreu em uma coifa da loja - (crédito: Reprodução/Instagram/Ceilândia Muita Treta (@ceilandiamuitatreta))
Fogo ocorreu em uma coifa da loja - (crédito: Reprodução/Instagram/Ceilândia Muita Treta (@ceilandiamuitatreta))

Uma loja da rede de fast-food Burguer King no centro de Ceilândia pegou fogo na noite desta segunda-feira (7/9), no Distrito Federal. As chamas se espalharam pelo local e mobilizaram viaturas do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF).

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Segundo informações da corporação ao Correio, o incêndio começou após chamas em um coifa da loja. Os bombeiros reforçaram que não houve vítimas no incêndio.

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O Correio tenta contato com a assessoria de imprensa do Burguer King para comentar sobre o acidente. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 07/09/2026 23:38
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