Incêndio atinge loja de fast-food no centro de Ceilândia

Uma loja da rede de fast-food Burguer King no centro de Ceilândia pegou fogo na noite desta segunda-feira (7/9), no Distrito Federal. As chamas se espalharam pelo local e mobilizaram viaturas do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF).
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Segundo informações da corporação ao Correio, o incêndio começou após chamas em um coifa da loja. Os bombeiros reforçaram que não houve vítimas no incêndio.
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O Correio tenta contato com a assessoria de imprensa do Burguer King para comentar sobre o acidente. Em caso de resposta, o texto será atualizado.
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Por Ronayre Nunes
postado em 07/09/2026 23:38