Festival de cultura urbana ocupa a Praça do Trabalhador, em Ceilândia

Rachmemo e Matuto se apresentarão no Festival Elemento em Movimento - (crédito: Divulgação)

Neste fim de semana, Ceilândia vira palco de um festival gratuito de cultura urbana. Sábado (5/9) e domingo (6/9), a oitava edição do Festival Elemento em Movimento chega a Praça do Trabalhador, com grandes nomes da música e entrada gratuita. O evento celebra a cultura preta e periférica e se consolida como uma plataforma de cultura, formação e transformação social.

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O Elemento em Movimento traz o tema Sem Perder a Ternura, e celebra a cultura urbana como espaço de encontro, cuidado coletivo, ancestralidade e fortalecimento comunitário. Essa edição traz três palcos simultâneos, que receberão artistas de diferentes gerações e linguagens. O line-up extenso traz atrações nacionais como Emicida, N.I.N.A., Kl Jay, Don L, Ebony, em destaque.

Entre os nomes confirmados também estão importantes representantes da cena cultural do Distrito Federal, como Isa Marques, Puro Suco, Batalha do Neurônio apresenta Jotapê e a dupla Rachmemo e Matuto. “Nossa apresentação vem para marcar o Elemento em Movimento, além da nossa história, que vimos escrevendo nos últimos anos, trabalhando juntos na mesma produtora”, declara a dupla.“E não podia ser melhor, na nossa querida Ceilândia e no festival que sempre foi uma meta para nós. Poder escrever mais esse capítulo vai ser incrível, estamos ansiosos para apresentar o show que construímos.”

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Pela primeira vez, o festival terá atrações internacionais, Yobatony, da Colômbia, e Chalice Beatz, do Chile. Além dos shows, o público poderá participar, gratuitamente, de diversas atividades espalhadas pela arena do Festival, como a Feira de Quebrada, a Praça dos Esportes, com atividades de basquete, skate, parkour e slackline, a Praça de Alimentação e a Feira de Publicações, Arte Gráfica e Vinil, ampliando as possibilidades de circulação, encontro e valorização da produção cultural periférica.

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O festival traz ainda o Microfone Aberto, iniciativa que dará oportunidade para qualquer pessoa subir ao palco e apresentar sua arte. Os ingressos devem ser retirados pela plataforma Sympla.

Serviço

Festival Elemento em Movimento

Sábado (5/9) e domingo (6/9), a partir das 14h, na Praça do Trabalhador (Ceilândia). Ingressos gratuitos, retirados pela plataforma Sympla.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco