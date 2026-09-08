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ANIMAL SILVESTRE

Bombeiros resgatam cobra cascavel em via de pedestres no Lago Norte

Serpente cascavel foi capturada no Setor Habitacional Taquari, na calçada. Ela não apresentava ferimentos e foi devolvida ao habitat natural. Bombeiros orientam população a não tentar manusear animais peçonhentos

Animal foi resgatado e levado ao seu habitat natural em área verde - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Animal foi resgatado e levado ao seu habitat natural em área verde - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou uma cobra cascavel encontrada em uma área de circulação de pedestres na manhã desta segunda-feira (7/9). O caso ocorreu por volta das 11h20, no Setor Habitacional Taquari, localizado no Lago Norte.

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Uma equipe de socorro foi enviada ao local após o pedido de socorro dos moradores. Os militares realizaram a captura da serpente próximo à Avenida Principal da região. Após avaliação técnica, a corporação constatou que o animal estava saudável e sem ferimentos, procedendo com a soltura em seu habitat natural.

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Diante do episódio, o CBMDF reforça que a população não deve se aproximar nem tentar capturar animais peçonhentos ou silvestres. Em situações de risco, a orientação é manter distância segura e acionar o resgate imediatamente pelo telefone 193.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 08/09/2026 10:00
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