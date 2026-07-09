Criança picada por jararaca em Goiás é trazida ao DF de helicóptero

O resgate aeromédico mobilizou uma operação conjunta entre corporações do DF e de Goiás - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma criança foi transferida de helicóptero para um hospital especializado no Distrito Federal, no início da tarde desta quinta-feira (9/7), após ser picada por uma cobra jararaca em Cavalcante (GO). Apesar do susto, a vítima permaneceu consciente e orientada durante todo o trajeto.

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O resgate aeromédico mobilizou uma operação conjunta entre as corporações de bombeiros de Goiás e do Distrito Federal. Inicialmente, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) realizou o transporte terrestre da criança e da mãe dela até um ponto estratégico que permitisse o pouso da aeronave.

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A partir dali, a equipe do helicóptero Resgate 08, do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), assumiu o transporte aéreo por volta das 14h, garantindo o deslocamento rápido até a unidade hospitalar pediátrica na capital federal. Até o momento, não há informações detalhadas sobre as circunstâncias em que o acidente com a serpente aconteceu.

