Vigilante que matou mulher na frente da filha do casal se entrega

Anderson Gonçalves, assassino de Flávia Gomes, de 36 anos , foi preso na manhã desta terça-feira (8/9). Segundo a irmã da vítima, Ana Gomes, ele se entregou na delegacia acompanhado de um advogado. O vigilante terceirizado era procurado desde a noite de segunda-feira (7/9), quando ele matou Flávia por volta das 19h, na Quadra 2 do Itapoã. O crime ocorreu diante da filha do casal, de 4 anos.

Anderson era lotado na Ermida Dom Bosco e, segundo familiares da vítima, demonstrava uma personalidade violenta e agressiva no ambiente profissional. Flávia e o suspeito mantinham um relacionamento havia mais de nove anos, marcado, de acordo com os familiares, por agressões físicas, psicológicas e perseguições. Conforme as investigações preliminares, os dois discutiram antes do crime. Flávia saiu de casa com a filha para ir ao mercado e, na volta, teria sido atacada pelo homem no meio da rua, segundo testemunhas.

Flávia deixou três filhos. Os dois mais velhos, de 16 e 21 anos, são frutos de um relacionamento anterior. A caçula, de 4 anos, é filha de Anderson. A vítima também cuidava de um irmão com deficiência física. Após a prisão do suspeito, Ana Gomes afirmou estar revoltada com o crime. “É uma alma sebosa, acha que vai sair impune. Ele matou a minha irmã na frente da menininha dela”, declarou.