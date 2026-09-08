Vídeo: ônibus escolar com 27 crianças bate em árvore e duas ficam feridas

Veículo colidiu com árvore e duas crianças foram transportadas ao hospital - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (8/9), às 7h, um ônibus escolar que transportava 27 crianças colidiu contra uma árvore nas proximidades do segundo viaduto da entrada de Sobradinho. Duas delas precisaram ser encaminhadas para uma unidade hospitalar, enquanto os demais passageiros e o motorista foram atendidos no local pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), sem graves lesões.

Além dos alunos, uma monitora também estava no veículo, mas ela não apresentou escoriações. O ônibus colidiu a fronteira com a árvore, estilhaçando o vidro da frente do veículo. Entretanto, de acordo com a corporação, o motorista se encontra bem e não precisou ser transportado à uma unidade escolar.

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Ainda segundo o CBMDF, o sinistro de trânsito foi registrado próximo à BR-020, sentido Plano Piloto. O local precisou ser isolado para atendimento, de modo que o trânsito da região pode ser afetado. As circunstâncias do sinistro de trânsito ainda não foram divulgadas. Confira como ficou o veículo no vídeo abaixo: