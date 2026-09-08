Morador de rua é espancado no Paranoá após ser flagrado se masturbando

Uma pessoa em situação de rua foi espancada com chutes e pedradas na região da cabeça, após ser pego, supostamente, praticando ato obsceno em via pública, na Avenida Comercial do Paranoá. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, testemunhas relataram que o homem em situação de rua estaria se masturbando na frente de outras pessoas, nas proximidades da Quadra 29.

Ainda segundo a corporação, o investigado, ao saber do ato praticado pelo o outro, foi até o local onde o homem em situação de rua estava, e passou a agredi-lo. Enquanto a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o suspeito da agressão fugiu do local e ainda não foi localizado pelos agentes.

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No momento, a PMDF já identificou quem poderia ser o autor das agressões, mas ele não foi encontrado pelos agentes, que realizam buscas com o intuito de localizar o suspeito e encaminhá-lo às autoridades policiais competentes. A vítima foi atendida no Hospital de Base do Distrito Federal.