Socorrista que tentou estabilizar Flávia lamenta não ter conseguido salvá-la

Os gritos de uma mulher pedindo ajuda fizeram o socorrista Júnior Cardoso, 30 anos, sair correndo de casa e ir para o meio da rua. Foi quando ele se deparou com Flávia Gomes, 36 anos, ferida no peito, abdome e nas costas e uma criança de apenas 4 anos por perto. Imediatamente, ele começou a fazer manobras para tentar estabilizá-la, enquanto uma vizinha pegou a menina e levou para dentro de casa.

O marido de Flávia, o vigilante Anderson Gonçalves, assassinou a companheira por volta das 19h de segunda-feira (7/9), após uma discussão do casal. “A menina correu para rua atrás dos pais durante a agressão e permaneceu próxima à cena do crime até o momento que uma vizinha a pegou e levou para dentro de casa”, contou.

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Júnior contou os últimos momentos de Flávia e a situação encontrada após o ataque do marido dela. "Quando eu cheguei até ela, vi os ferimentos. Eu e uma outra vizinha fizemos os primeiros socorros. Ela ainda respirava, mas não conseguia falar nada. Fiquei muito triste em não poder ajudar mais", lamentou.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) assumiu a ocorrência. Flávia não resistiu aos ferimentos e a morte dela foi constatada no local.

Prisão após a fuga

O feminicida Anderson Gonçalves fugiu do local do crime mas foi preso na manhã desta terça-feira (8/9), nas imediações da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Segundo o delegado plantonista Wander Machado Júnior, as equipes de pronto atendimento da Polícia Civil iniciaram as buscas por ele assim que tomaram conhecimento do crime.

De acordo com o investigador, Anderson e Flávia mantinham um relacionamento havia mais de nove anos, mas não moravam juntos e a relação era marcado por conflitos, com discussões constantes. Instantes antes do crime, o casal teve um desentendimento.

O delegado informou que o suspeito teria enviado um advogado à delegacia para verificar a situação, mas acabou preso em flagrante pelas equipes policiais antes que pudesse se entregar. A audiência de custódia deve ocorrer ainda nesta terça-feira (8/9).

Anderson confessou à polícia que pegou a faca tipo pescador no carro para matar a companheira. O delegado informou que os investigadores estão levantando a ficha do assassino confesso para saber se ele tem antecedentes criminais. "O suspeito deve responder por feminicídio qualificado e foi encaminhado para a custódia", descreveu o delegado.

A vítima deixou três filhos. A menina de 4 anos é filha de Anderson, enquanto os outros dois, de 16 e 21 anos, são frutos de um relacionamento anterior. Familiares de Flávia afirmam que ela também cuidava de um irmão com deficiência física.