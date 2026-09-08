"Queremos que seja investigado o suposto mensalão da Celina", afirma Grass

Leandro Grass (PT) defendeu a investigação dos repasses feitos por uma empresa contratada pelo GDF à Faceng Engenharia, apontada como ligada ao marido e à filha da governadora Celina Leão (PP). Para ele, é necessário esclarecer se os pagamentos têm relação com o cargo ocupado atualmente pela governadora.

O candidato esteve presente na entrega de uma representação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), nesta terça-feira (8/9). O pedido foi assinado por ele, Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), José Roberto Arruda (PSD) e Kiko Caputo (Novo).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“A gente quer que seja investigado o suposto mensalão da Celina. As pessoas da família dela receberam pagamentos através de uma consultoria de uma empresa que tem contrato com o GDF. Ou seja, tem alguma coisa a ver com o fato de ela ser governadora? Tem alguma coisa a ver com o poder que ela exerce hoje? Esse dinheiro que chegou para as pessoas da família dela, sim ou não?”, questionou.

Leia também: Candidatos ao GDF pedem investigação ao MPDFT sobre repasse à empresa ligada a Celina



Para Grass, a iniciativa conjunta de candidatos de diferentes partidos demonstra que o caso ultrapassa divergências ideológicas e partidárias. “Todo mundo quer saber da verdade, todo mundo quer saber o que aconteceu, por que isso foi feito assim, dessa forma, enquanto ela ocupa o cargo de governadora. Então, para além das divergências ideológicas ou partidárias, existe um sentimento coletivo sobre a necessidade de se esclarecer a verdade”, afirmou.

O petista defendeu ainda que os recursos públicos sejam utilizados exclusivamente em benefício da população. “Nós defendemos a transparência, nós defendemos a separação entre o interesse público e o interesse privado. Eu defendo que haja uma distinção entre o que é de interesse da família da governadora e dela e aquilo que é interesse da população no DF. O dinheiro da população do DF tem que ser usado para a população do DF e não para interesses privados”, disse.