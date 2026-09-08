"Estamos unidos para defender o DF", diz Cappelli sobre investigação de Celina

Candidatos ao GDF pedem ao MPDFT investigação sobre repasses a empresa ligada à família de Celina - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Ricardo Cappelli (PSB) participou da assinatura do pedido de investigação entregue ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que pede a apuração dos repasses de uma empresa contratada pelo GDF à Faceng Engenharia, apontada como pertencente a Fabrício Faleiro Ferreira, marido da governadora Celina Leão, e Bruna Victória Leão Machado de Araújo, filha da governadora. Os repasses foram divulgados em reportagem de O Globo e teriam sido de R$ 1,4 milhão.

“Eu nunca vi serviço de engenharia e de fiscalização ter nota fiscal redonda. É R$ 100 mil todo mês. Não é R$ 99 mil num mês, não é R$ 105 mil no outro, não é R$ 87 mil no outro. É R$ 100 mil todo mês por um serviço que, segundo a matéria (do jornal O Globo), não tem a devida comprovação”, afirmou.

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Cappelli relacionou o episódio às dificuldades enfrentadas pelos serviços públicos do Distrito Federal e criticou a destinação dos recursos do governo. “Esse é o dinheiro do Distrito Federal que vai escorrendo pelo ralo. É por isso que a governadora, quando diz que o Fundo Constitucional está ameaçado — e está ameaçado mesmo —, mas o que ameaça o Fundo Constitucional não é o governo federal. O que ameaça o Fundo Constitucional é o desvio dos recursos que são enviados para o Distrito Federal”, declarou.

Para o candidato, a investigação é necessária para esclarecer a destinação dos recursos. “É isso que a gente pede que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apure. Não é possível a gente continuar com esse padrão de escândalo e corrupção aqui no Distrito Federal”, disse.

O candidato afirmou ainda que a mobilização para levar a representação ao MPDFT surgiu após a publicação da reportagem e que a iniciativa reúne adversários políticos em torno da fiscalização do governo. “Aqui não é uma questão de oposição ou situação. Nós estamos unidos para defender a população do Distrito Federal”, declarou.

Cappelli esteve junto a Paula Belmonte (PSDB), José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT) e Kiko Caputo (Novo).