Joe Valle defende políticas de sustentabilidade em candidatura à CLDF

Podcast do Correio entrevista o candidato a deputado distrital Joe Valle. Na bancada os jornalistas Sibele Negromonte e Carlos Alexandre - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Podcast do Correio Braziliense recebeu nesta terça-feira (8/9) o ex-presidente da Câmara Legislativa e candidato a deputado distrital pelo PDT Joe Valle. Na bancada, os jornalistas Carlos Alexandre e Sibele Negromonte abordaram temas, como sustentabilidade, alimentação orgânica, mudanças climáticas e a candidatura no Distrito Federal.

Após duas legislaturas sem ocupar cargos políticos no DF, Joe Valle busca retorno à Câmara Legislativa nestas eleições. Para o Correio, o candidato relembra sua história como presidente na CLDF na construção de políticas públicas para a agricultura familiar e alimentação. “O mandato tinha uma missão: tornar Brasília uma cidade sustentável. E a gente fez 70 leis nesta dimensão, de trabalhar com banco de alimentos, menos desperdício e alimentação escolar saudável.”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Defensoria alerta consumidores sobre golpe em consórcio

Entre as propostas de Valle está a descentralização dos recursos públicos, hoje concentrados nas secretarias. Segundo o candidato, uma emenda parlamentar bem direcionada pode transformar a estrutura de hospitais e escolas do DF. “O diretor do hospital poderá receber a emenda naquela unidade orçamentária e executar. Não precisa ser pela Secretaria de Saúde”, defende, citando o modelo já aplicado na Secretaria de Educação como exemplo de agilidade a ser replicado.

Valle também aborda o futuro ambiental de Brasília, criticando o avanço imobiliário sobre áreas de preservação, como o caso da Serrinha do Paranoá. Para o candidato, é possível conciliar desenvolvimento e proteção ambiental. “Preservar e produzir é totalmente possível”, afirma, defendendo a criação de um parque na região e uma mudança na matriz energética da capital, apostando em soluções como o etanol e o transporte elétrico como políticas de preservação ambiental.

Assista ao Podcast completo aqui: