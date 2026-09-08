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Joe Valle defende políticas de sustentabilidade em candidatura à CLDF

O candidato a deputado distrital pelo PDT foi o convidado do Podcast do Correio nesta terça-feira (8/9). Valle pontuou trajetória na política e projetos caso seja eleito

Podcast do Correio entrevista o candidato a deputado distrital Joe Valle. Na bancada os jornalistas Sibele Negromonte e Carlos Alexandre - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Podcast do Correio entrevista o candidato a deputado distrital Joe Valle. Na bancada os jornalistas Sibele Negromonte e Carlos Alexandre - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Podcast do Correio Braziliense recebeu nesta terça-feira (8/9) o ex-presidente da Câmara Legislativa e candidato a deputado distrital pelo PDT Joe Valle. Na bancada, os jornalistas Carlos Alexandre e Sibele Negromonte abordaram temas, como sustentabilidade, alimentação orgânica, mudanças climáticas e a candidatura no Distrito Federal.

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Após duas legislaturas sem ocupar cargos políticos no DF, Joe Valle busca retorno à Câmara Legislativa nestas eleições. Para o Correio, o candidato relembra sua história como presidente na CLDF na construção de políticas públicas para a agricultura familiar e alimentação. “O mandato tinha uma missão: tornar Brasília uma cidade sustentável. E a gente fez 70 leis nesta dimensão, de trabalhar com banco de alimentos, menos desperdício e alimentação escolar saudável.”

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Entre as propostas de Valle está a descentralização dos recursos públicos, hoje concentrados nas secretarias. Segundo o candidato, uma emenda parlamentar bem direcionada pode transformar a estrutura de hospitais e escolas do DF. “O diretor do hospital poderá receber a emenda naquela unidade orçamentária e executar. Não precisa ser pela Secretaria de Saúde”, defende, citando o modelo já aplicado na Secretaria de Educação como exemplo de agilidade a ser replicado.

Valle também aborda o futuro ambiental de Brasília, criticando o avanço imobiliário sobre áreas de preservação, como o caso da Serrinha do Paranoá. Para o candidato, é possível conciliar desenvolvimento e proteção ambiental. “Preservar e produzir é totalmente possível”, afirma, defendendo a criação de um parque na região e uma mudança na matriz energética da capital, apostando em soluções como o etanol e o transporte elétrico como políticas de preservação ambiental. 

Assista ao Podcast completo aqui: 

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 08/09/2026 19:39
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