Em agenda, Leandro Grass promete ampliar restaurantes comunitários no DF

Pela manhã, o candidato participou de uma sabatina no Jornal de Brasília e fez panfletagem na Estrutural - (crédito: Divulgação)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) defendeu, nesta terça-feira (8/9), a ampliação da rede de restaurantes comunitários do Distrito Federal. A declaração foi dada durante uma panfletagem no restaurante comunitário da Estrutural, onde o candidato apresentou propostas voltadas à segurança alimentar e à expansão de equipamentos públicos destinados à população de baixa renda.

Segundo Grass, a Estrutural, que atualmente conta com uma unidade, deveria receber outro restaurante comunitário. Ele também citou a necessidade de levar o serviço para regiões, como a 26 de Setembro, e ampliar a oferta no Sol Nascente. "Quero ampliar os restaurantes comunitários. Fazer com que novos sejam construídos. Aqui na Estrutural, por exemplo, só tem um. Precisamos de mais um", afirmou.

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O candidato defendeu ainda a manutenção do preço de R$ 1 cobrado pelas refeições nos restaurantes comunitários e disse que a expansão da rede deve ser acompanhada pela preocupação com o atendimento oferecido aos usuários. "Ampliar os restaurantes comunitários e servir uma alimentação de qualidade, mantendo o baixo custo de R$ 1 e poder atender a população com uma comida boa, saborosa e com atendimento digno para quem utiliza esse equipamento público", disse.

Defesa da esquerda e críticas à direita em sabatina

Antes da agenda na Estrutural, Grass participou de uma sabatina promovida pelo Jornal de Brasília. Durante a entrevista, o candidato foi questionado se a experiência acumulada como deputado distrital e, posteriormente, como presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) seria suficiente para prepará-lo para administrar o Executivo local.

Grass citou a experiência como parlamentar, gestor público federal e professor da rede pública e privada de ensino. Ele afirmou que também trabalhou na Secretaria de Educação e destacou sua trajetória profissional e pessoal em Brasília. "Sou alguém da cidade, então toda a minha vida aqui em Brasília, nasci, cresci e me formei aqui. Trabalhei em vários projetos sociais aqui no DF, conhecendo diversas realidades", afirmou.

Durante a sabatina, Grass também foi questionado sobre a condenação que sofreu no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), posteriormente revertida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em processo relacionado a declarações feitas durante a campanha de 2022.

O candidato classificou o episódio como uma "grande armação" e acusou o ex-governador Ibaneis Rocha e o então secretário de Governo Gustavo Rocha, atual vice-governador na chapa de Celina Leão (PP), de terem atuado para tentar retirá-lo da disputa eleitoral. "Aquilo foi uma grande armação liderada pelo Ibaneis e pelo Gustavo Rocha, que hoje é vice da Celina, para tentar me tirar das eleições de 2022 no tapetão", afirmou.

Grass disse que as declarações feitas durante a campanha tinham como base críticas à administração de Ibaneis e voltou a mencionar investigações e denúncias envolvendo integrantes ou áreas do governo. Ele citou ainda o caso do Banco de Brasília (BRB) e do Banco Master. "Eu apresentei no meu programa de tevê e nas minhas redes várias questões que o Ibaneis não aceitava e eram verdade", afirmou.

Grass também foi questionado sobre a dificuldade histórica de governos de esquerda conquistarem a reeleição no Distrito Federal desde a redemocratização. Na pergunta, foram citadas as administrações de Cristovam Buarque (PT), Agnelo Queiroz (PT) e Rodrigo Rollemberg (PSB).

O candidato afirmou que os três governos tiveram acertos e erros, mas rejeitou a avaliação de que a esquerda não teria capacidade de governar Brasília. Em contraponto, criticou as administrações de Ibaneis Rocha e Celina Leão, que, segundo ele, representam o campo político de direita. "Agora, dizer que a esquerda não soube governar o DF é curioso. A direita soube governar o DF?", questionou.

O petista citou problemas nas áreas de educação e saúde pública para sustentar a crítica. Ele mencionou o desempenho do Distrito Federal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), além de casos de mortes em filas de atendimento e dificuldades enfrentadas por gestantes na rede pública. "Deixando o DF no último lugar do Ideb? Deixando a população no maior sofrimento que já vimos na saúde pública?", afirmou.

Na avaliação do candidato, a atual gestão também teria contribuído para o aumento da fome, da desigualdade e da população em situação de rua. Grass classificou como falsa a narrativa de que os governos de direita seriam mais eficientes do que administrações de esquerda. "Essa narrativa que Celina e Ibaneis usam de que a esquerda não soube governar, e eles sabem, é falsa", declarou.

