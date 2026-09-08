Arruda defende melhorias em saúde, transporte e educação durante carreata

De acordo com José Roberto Arruda (PSD), soluções para saúde, transporte e educação não exigem grande complexidade, apenasa atenção e dedicação do governo - (crédito: Roberto Rodrigues)

Em carreata no Varjão nesta terça-feira (8/9), José Roberto Arruda (PSD) apresentou suas principais propostas e diagnósticos para a região administrativa, destacando demandas urgentes na comunidade. O postulante ao GDF relembrou sua atuação anterior no local, afirmando ter trabalhado muito na região ao fazer obras e urbanizar a cidade no passado, mas avaliou que os moradores hoje necessitam de resoluções práticas e imediatas para problemas básicos do dia a dia.

"Nós trabalhamos muito aqui no Varjão, fizemos obras, urbanizamos o Varjão, e hoje as pessoas tão precisando de coisas relativamente simples: aqui nós temos um problema sério de transporte público, nós precisamos construir uma escola no Varjão e precisamos colocar médico no posto de saúde que nós construímos e que hoje tá sem médico", declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Candidatos rebatem Celina que chamou opositores de "bonde do Arruda"

Na área da saúde pública, o ex-governador enfatizou o contraste entre a infraestrutura que deixou construída e a falta de profissionais, apontando que as prioridades locais se concentram na contratação de médicos, na resolução da crise do transporte público e na criação de uma nova escola para atender aos estudantes da região. De acordo com o político, soluções para essas demandas não exigem grande complexidade, dependendo unicamente da atenção e da dedicação do governo do DF.