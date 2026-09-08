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"Moraes, peça demissão. A população está enojada", dispara Kiko Caputo

No primeiro bloco do debate na rádio Transamérica (TMC), candidato do NOVO foi questionado José Roberto Arruda (PSD)

Kiko Caputo, em debate na TMC - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Kiko Caputo, em debate na TMC - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Ao responder o questionamento feito por José Roberto Arruda (PSD) sobre o tema segurança pública no debate na rádio Transamérica (TMC), o candidato ao GDF Kiko Kaputo (Novo) iniciou a declaração pedindo para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), renuncie ao cargo.

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Moraes está no centro de uma polêmica que colocou o STF em crise institucional após a revelação de mensagens trocadas entre o ministro do STF e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

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Em um tom de apelo, Kiko afirmou que a população está enojada. “Moraes, se você tem vergonha na cara, peça demissão da sua função.”

No mesmo diálogo, Caputo complementou sobre os feitos que pretende na segurança pública, caso eleito. Segundo o concorrente, a segurança será pilar no governo. Como prioridade, pretende acabar com a população de rua. “Rua não é para morar. É para o cidadão transitar”, finalizou.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 08/09/2026 21:03
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