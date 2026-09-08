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Cappelli promete intervenção na saúde e critica gestão de Celina Leão

No primeiro bloco do debate, Cappelli questionou José Roberto Arruda (PSD) sobre o Fundo Constitucional e os indicadores da saúde

Ricardo Cappeli em debate na TMC - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Ricardo Cappeli em debate na TMC - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Ricardo Cappelli, candidato pelo PSB ao governo do DF, prometeu aos professores da capital federal o melhor salário do país e garantiu zerar as filas na rede pública de saúde. A declaração foi dada no debate promovido pela rádio Transamerica (TMC) na noite desta terça-feira (8/9).

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No primeiro bloco do debate, Cappelli questionou José Roberto Arruda (PSD) sobre o Fundo Constitucional e os indicadores da saúde. Arruda respondeu alegando que, à época de governador, mantinha bom diálogo com o governo federal. Cappelli fez críticas ao atual governo. “O que ameaça o fundo é a má utilização do governo Ibaneis e Celina”.

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Por fim, afirmou que garantirá aos professores o maior salário do Brasil. O recurso, segundo ele, será oriundo do Fundo. “O Fundo existe para ter a melhor saúde do Brasil. Vamos implementar o programa fila zero. Vou contratar profissionais e zerar a fila. Vou fazer intervenção na saúde.”

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 08/09/2026 20:46 / atualizado em 08/09/2026 21:00
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