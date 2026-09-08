Cappelli promete intervenção na saúde e critica gestão de Celina Leão

Ricardo Cappelli, candidato pelo PSB ao governo do DF, prometeu aos professores da capital federal o melhor salário do país e garantiu zerar as filas na rede pública de saúde. A declaração foi dada no debate promovido pela rádio Transamerica (TMC) na noite desta terça-feira (8/9).

No primeiro bloco do debate, Cappelli questionou José Roberto Arruda (PSD) sobre o Fundo Constitucional e os indicadores da saúde. Arruda respondeu alegando que, à época de governador, mantinha bom diálogo com o governo federal. Cappelli fez críticas ao atual governo. “O que ameaça o fundo é a má utilização do governo Ibaneis e Celina”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por fim, afirmou que garantirá aos professores o maior salário do Brasil. O recurso, segundo ele, será oriundo do Fundo. “O Fundo existe para ter a melhor saúde do Brasil. Vamos implementar o programa fila zero. Vou contratar profissionais e zerar a fila. Vou fazer intervenção na saúde.”