Mãe e filha são presas por tráfico de crack no Itapoã

Policiais encontraram diversas pedras de crack e uma quantia de dinheiro em espécie - (crédito: PCDF/Divulgação)

Mãe e filha, de 49 e 22 anos, foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico no Itapoã. Segundo as investigações, as suspeitas se passavam por pessoas em situação de rua e comercializavam os entorpecentes em locais de grande circulação de usuários para dificultar a identificação do crime.

A dupla foi detida nesta terça-feira (8/9), durante diligências da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). A ação foi batizada como Operação Linhagem do Crime e teve início após uma série de denúncias anônimas que apontavam a atuação da mãe e da filha na venda da substância.

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Durante a abordagem, os agentes encontraram diversas pedras de crack e uma quantia de dinheiro em espécie. Os materiais localizados, segundo a PCDF, eram compatíveis com a comercialização de entorpecentes.

As criminosas foram autuadas pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, que tratam, respectivamente, de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a prisão em flagrante, mãe e filha foram encaminhadas à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.