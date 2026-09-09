Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 76 milhões; aposta do DF acerta quina

A Mega-Sena acumulou novamente após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3.055, realizado nesta terça-feira (8/9). As seis dezenas sorteadas no evento foram: 01, 11, 36, 43, 48 e 49. O próximo sorteio será realizado nesta quinta (10/9), e o prêmio está acumulado em R$ 76 milhões.

A modalidade da quina teve 54 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 34.793,09. Uma das apostas vencedoras foi feita no DF, na Lotérica Conjunto Nacional. A quadra registrou 2.787 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 1.111,21.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.