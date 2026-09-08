Detran-DF orienta motoristas sobre o uso do aplicativo CNH do Brasil

Com o aumento das dúvidas sobre o aplicativo CNH do Brasil (antigo Carteira Digital de Trânsito), o Detran do Distrito Federal publicou novas orientações para os motoristas de Brasília. O órgão detalha como usar o aplicativo em fiscalizações e esclarece as regras atualizadas para a renovação de exames, visando a simplificar os procedimentos para os condutores da capital.
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A CNH Digital tem a mesma validade jurídica do documento físico e pode ser apresentada durante abordagens de trânsito. Para isso, basta acessar o aplicativo CNH do Brasil, que funciona mesmo sem conexão com a internet. O motorista precisa apenas ter feito o login inicial para que os dados fiquem armazenados no dispositivo.
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Segundo o Detran-DF, os agentes de fiscalização estão equipados para verificar a autenticidade do documento digital por meio da leitura do QR Code gerado pelo aplicativo. A recomendação é manter o celular carregado e o app atualizado para evitar transtornos.
O uso da versão digital é opcional. Quem preferir pode continuar portando apenas a CNH física. No entanto, a versão digital oferece a vantagem de concentrar a Carteira Nacional de Habilitação e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em um único lugar.
Renovação e exames: o que mudou?
Uma das principais dúvidas dos motoristas é sobre o processo de renovação da CNH, que agora pode ser iniciado de forma on-line. Os exames de aptidão física e mental continuam obrigatórios e devem ser realizados em clínicas credenciadas pelo Detran. A principal mudança está na agilidade do processo.
Após a aprovação nos exames, a nova CNH é atualizada automaticamente no aplicativo CNH do Brasil em poucos dias. O condutor não precisa mais esperar a emissão do documento físico para voltar a dirigir.
Como emitir a CNH Digital
O procedimento para obter a CNH digital é simples e rápido. O motorista precisa ter em mãos a versão mais recente da carteira de habilitação impressa, que possui um QR Code na parte de trás. Com o documento, basta seguir os passos abaixo:
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Baixe o aplicativo “CNH do Brasil” nas lojas oficiais para Android ou iOS.
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Faça o login com a sua conta Gov.br. Caso não tenha, o cadastro pode ser feito no próprio aplicativo.
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Dentro do app, selecione a opção “Habilitação” e, em seguida, “Toque para adicionar sua CNH”.
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Aponte a câmera do celular para o QR Code localizado no verso da sua CNH física.
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Tire uma foto sua (prova de vida) dentro do aplicativo, seguindo as instruções na tela.
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Crie uma senha de quatro dígitos que será usada para acessar o documento.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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