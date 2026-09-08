Detran-DF orienta motoristas sobre o uso do aplicativo CNH do Brasil

Motoristas do Distrito Federal podem usar o celular para acessar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital, que tem a mesma validade jurídica - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Com o aumento das dúvidas sobre o aplicativo CNH do Brasil (antigo Carteira Digital de Trânsito), o Detran do Distrito Federal publicou novas orientações para os motoristas de Brasília. O órgão detalha como usar o aplicativo em fiscalizações e esclarece as regras atualizadas para a renovação de exames, visando a simplificar os procedimentos para os condutores da capital.

A CNH Digital tem a mesma validade jurídica do documento físico e pode ser apresentada durante abordagens de trânsito. Para isso, basta acessar o aplicativo CNH do Brasil, que funciona mesmo sem conexão com a internet. O motorista precisa apenas ter feito o login inicial para que os dados fiquem armazenados no dispositivo.

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Segundo o Detran-DF, os agentes de fiscalização estão equipados para verificar a autenticidade do documento digital por meio da leitura do QR Code gerado pelo aplicativo. A recomendação é manter o celular carregado e o app atualizado para evitar transtornos.

O uso da versão digital é opcional. Quem preferir pode continuar portando apenas a CNH física. No entanto, a versão digital oferece a vantagem de concentrar a Carteira Nacional de Habilitação e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em um único lugar.

Renovação e exames: o que mudou?

Uma das principais dúvidas dos motoristas é sobre o processo de renovação da CNH, que agora pode ser iniciado de forma on-line. Os exames de aptidão física e mental continuam obrigatórios e devem ser realizados em clínicas credenciadas pelo Detran. A principal mudança está na agilidade do processo.

Após a aprovação nos exames, a nova CNH é atualizada automaticamente no aplicativo CNH do Brasil em poucos dias. O condutor não precisa mais esperar a emissão do documento físico para voltar a dirigir.

Como emitir a CNH Digital

O procedimento para obter a CNH digital é simples e rápido. O motorista precisa ter em mãos a versão mais recente da carteira de habilitação impressa, que possui um QR Code na parte de trás. Com o documento, basta seguir os passos abaixo:

Baixe o aplicativo “CNH do Brasil” nas lojas oficiais para Android ou iOS. Faça o login com a sua conta Gov.br. Caso não tenha, o cadastro pode ser feito no próprio aplicativo. Dentro do app, selecione a opção “Habilitação” e, em seguida, “Toque para adicionar sua CNH”. Aponte a câmera do celular para o QR Code localizado no verso da sua CNH física. Tire uma foto sua (prova de vida) dentro do aplicativo, seguindo as instruções na tela. Crie uma senha de quatro dígitos que será usada para acessar o documento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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