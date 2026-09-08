Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 70 milhões nesta terça (8/9)

O concurso 3.054 da Mega-Sena vai sortear, nesta terça-feira (8/9), a partir das 21h (horário de Brasília), o prêmio acumulado em R$ 70 milhões. No último sorteio, que ocorreu no domingo (6/9), nenhum apostador levou o prêmio máximo.

Quem deseja participar da disputa e conquistar a bolada pode realizar as apostas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Os concorrentes que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do apostador.





