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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 70 milhões nesta terça (8/9)

Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas. Apostas devem ser feitas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

Prêmio está acumulado em R$ 70 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Prêmio está acumulado em R$ 70 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O concurso 3.054 da Mega-Sena vai sortear, nesta terça-feira (8/9), a partir das 21h (horário de Brasília), o prêmio acumulado em R$ 70 milhões. No último sorteio, que ocorreu no domingo (6/9), nenhum apostador levou o prêmio máximo.

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Quem deseja participar da disputa e conquistar a bolada pode realizar as apostas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Os concorrentes que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do apostador.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 08/09/2026 15:48
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