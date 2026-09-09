Celina promete revitalização do setor hoteleiro e calendário de eventos

A candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, nesta quarta-feira (9/9), durante encontro com empresários dos setores de turismo e hotelaria, que pretende realizar um amplo projeto de revitalização das áreas ligadas à atividade turística em Brasília. Entre as propostas apresentadas estão a melhoria de calçadas, paisagismo, iluminação, segurança, acessibilidade e mobiliário urbano, além da criação de um calendário anual de grandes eventos com apoio formal do governo. “O setor de hotelaria precisa ser visto como uma oportunidade, geração de emprego e renda, é uma vocação da capital da República”, declarou.



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Celina defendeu que o Distrito Federal amplie a divulgação de seus atrativos turísticos, incluindo o turismo cívico, rural e ecológico, além de rotas de vinícolas, mel e queijo. “Nós vamos sentar com o trade de turismo (entidades que formam a cadeia produtiva e estrutural da atividade turística) e fazer um calendário anual dos grandes eventos, que terão o apoio formal do governo”, disse. A candidata afirmou que o atual Centro de Convenções da cidade estaria lotado para eventos até o fim do ano. “Nós precisamos de ampliar mais uma construção de um grande centro de convenções”, afirmou.

A candidata também citou projetos de revitalização do Setor Comercial Sul e Norte e da Torre de TV, além de ações de ocupação de espaços públicos como estratégia de combate à criminalidade. “Quando você conserta os espaços e ocupa, e põe lá um empresário, turista, um morador, você não tem mais os problemas, porque acaba que o tráfico é obrigado a sair daquele lugar”, ressaltou.

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Celina defendeu a criação de políticas para estimular o chamado turismo cívico e afirmou que estudantes da rede pública deveriam conhecer os principais órgãos e espaços institucionais da capital. “Não era muito melhor ele vir aqui conhecer sobre os poderes, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, capital da República?”, questionou.

A candidata pediu apoio dos empresários e afirmou que Brasília não pode “retroceder”. “Nós sabemos o que foi o processo de cada um desses governos que passaram, nós sabemos o que eles defendem e nós sabemos o que eles pensam e é por isso que Brasília não pode retroceder”, afirmou.