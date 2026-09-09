Detran-DF anuncia a compra de 200 bafômetros em contrato de R$ 322 mil

A ferramenta atua na triagem rápida de presença de álcool no ar expirado - (crédito: André Violatti/Esp. CB/D.A Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) comprou 200 bafômetros por R$ 322 mil. A aquisição foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (9/9).

Os etilômetros portáteis, próprios para triagem rápida de presença de álcool no ar expirado, são fornecidos pela Caravan Exportação & Importação do Brasil Ltda. O contrato foi assinado na última sexta-feira (4/9) e segue vigente por um ano, sem prorrogações.

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