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SEGURANÇA

Detran-DF anuncia a compra de 200 bafômetros em contrato de R$ 322 mil

Acordo entre órgão de trânsito e empresa fornecedora do equipamento terá vigência de 12 meses, sem prorrogação

A ferramenta atua na triagem rápida de presença de álcool no ar expirado - (crédito: André Violatti/Esp. CB/D.A Press)
A ferramenta atua na triagem rápida de presença de álcool no ar expirado - (crédito: André Violatti/Esp. CB/D.A Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) comprou 200 bafômetros por R$ 322 mil. A aquisição foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (9/9).  

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Os etilômetros portáteis, próprios para triagem rápida de presença de álcool no ar expirado, são fornecidos pela Caravan Exportação & Importação do Brasil Ltda. O contrato foi assinado na última sexta-feira (4/9) e segue vigente por um ano, sem prorrogações. 

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 09/09/2026 14:17
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