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Síndico de condomínio é preso após atirar contra grupo por vaga no Entorno

Autor foi preso em flagrante em Alexânia (GO), na noite deste sábado (5/9); disparos após desentendimento acertaram veículo

O síndico foi autuado por disparo de arma de fogo na central de flagrantes de Águas Lindas - (crédito: Foto: Reprodução/Magnific)
O síndico foi autuado por disparo de arma de fogo na central de flagrantes de Águas Lindas - (crédito: Foto: Reprodução/Magnific)

O síndico de um condomínio em Alexânia (GO) foi preso em flagrante pela PMGO neste sábado (5/9), no lago de Corumbá 4, após efetuar disparos com arma de fogo contra grupo de pessoas em discussão por vaga. Segundo a Polícia Civil de Goiás, o desentendimento começou porque condôminos e visitantes estavam estacionando em locais proibidos. 

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Os disparos acertaram apenas o carro e nenhuma vítima se feriu. O síndico foi autuado por disparo de arma de fogo na central de flagrantes de Águas Lindas.

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*Etagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 09/09/2026 13:16
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