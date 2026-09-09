Síndico de condomínio é preso após atirar contra grupo por vaga no Entorno

O síndico de um condomínio em Alexânia (GO) foi preso em flagrante pela PMGO neste sábado (5/9), no lago de Corumbá 4, após efetuar disparos com arma de fogo contra grupo de pessoas em discussão por vaga. Segundo a Polícia Civil de Goiás, o desentendimento começou porque condôminos e visitantes estavam estacionando em locais proibidos.
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Os disparos acertaram apenas o carro e nenhuma vítima se feriu. O síndico foi autuado por disparo de arma de fogo na central de flagrantes de Águas Lindas.
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*Etagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes
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Por Gabriela Cidade*
postado em 09/09/2026 13:16