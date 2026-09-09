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Homem em situação de rua é preso após abordar criança no Guará II

Caso ocorreu na QE 56, no Guará II, na noite desta terça (8/9); PMDF foi acionada por testemunhas

Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)
Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

A PMDF prendeu um homem em situação de rua na QE 56 do Guará II após abordar uma criança de 8 anos e oferecer dinheiro para que ela o acompanhasse até o banheiro. O caso aconteceu na noite desta terça (8/9).

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A criança e sua mãe foram levadas à delegacia pela equipe policial para realizarem denúncia e depoimento. A Polícia Civil do DF investiga o caso.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 09/09/2026 13:14 / atualizado em 09/09/2026 13:14
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