Homem em situação de rua é preso após abordar criança no Guará II

A PMDF prendeu um homem em situação de rua na QE 56 do Guará II após abordar uma criança de 8 anos e oferecer dinheiro para que ela o acompanhasse até o banheiro. O caso aconteceu na noite desta terça (8/9).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia também: Duas pessoas morrem em batida entre caminhão e moto na BR-080
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A criança e sua mãe foram levadas à delegacia pela equipe policial para realizarem denúncia e depoimento. A Polícia Civil do DF investiga o caso.
Saiba Mais
Por Gabriela Cidade*
postado em 09/09/2026 13:14 / atualizado em 09/09/2026 13:14