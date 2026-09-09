Candidato do PSD visita Feira dos Goianos e promete título definitivo de bancas

Durante visita à Feira dos Goianos, o candidato ao Governo do DF José Roberto Arruda (PSD) prometeu entregar aos feirantes o título definitivo das bancas, sem a necessidade de licitação. A medida, segundo o concorrente ao Buriti, será uma das primeiras ações de governo para valorizar as feiras e dar mais segurança aos trabalhadores.

“A primeira coisa que eu vou fazer é entregar o box definitivo para todo feirante, sem licitação. E os feirantes do meu governo terão o título definitivo das suas bancas, sem licitação”, afirmou o candidato.

Durante a visita, Arruda destacou a importância das feiras para a economia e para a convivência nas cidades. “A feira é o coração da cidade. Toda cidade que tem uma feira, as pessoas se encontram, giram o comércio. Então, eu quero valorizar as feiras”, afirmou.

Serviços públicos

O concorrente ao Buriti, caso seja eleito, planeja levar órgãos do governo para dentro das feiras. A ideia é facilitar o acesso da população aos serviços públicos. “Vamos colocar o Na Hora, onde as pessoas vão lá para buscar seus documentos, já aproveitam, comem um pastel, fazem sua feira”, explicou.

Veja as fotos do candidato na Feira dos Goianos:















