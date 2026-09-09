Celina Leão percorre Paranoá em trio elétrico e promete presença na região

A candidata ressaltou ainda a proximidade de sua residência com o Paranoá como um dos motivos para acompanhar de perto as intervenções realizadas pelo governo - (crédito: Foto: Ana Carolina Alves/C.B/C.A Press)

A candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), inaugurou um comitê político no Paranoá nesta quarta-feira (9/9) e percorreu a cidade em um trio elétrico como parte da agenda de campanha. Durante o evento, a candidata destacou a relação política e pessoal com a região e afirmou que pretende manter a presença no local para acompanhar as demandas da população. “O Paranoá é uma cidade que eu tenho muita história política aqui. É uma cidade que tem um comércio muito forte”, declarou.

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Celina disse que entre as principais demandas da região estão o acolhimento de pessoas em situação de rua e a regularização de áreas destinadas ao desenvolvimento econômico. Segundo a candidata, o governo iniciou um programa voltado à população em situação de rua e conseguiu incluir no Plano de Ordenamento Territorial (PDOT) uma área que antes, de acordo com ela, não poderia ser regularizada. “É uma regularização do ADE (Área de Desenvolvimento Econômico), que era impossível de regularizar, mas que agora nós conseguimos colocar no PDOT. Tem um pedido também de expansão de mais uma área de desenvolvimento econômico”, afirmou. Ela destacou o crescimento do Paranoá Parque e do Itapoã, regiões que, segundo ela, ampliaram as demandas por serviços e comércio.

A candidata ressaltou ainda a proximidade de sua residência com o Paranoá como um dos motivos para acompanhar de perto as intervenções realizadas pelo governo. “Eu moro aqui do lado. Aqui é um comércio que eu uso diariamente. Eu tenho certeza que essa população não terá só o meu olhar, mas tem a minha presença aqui diariamente”, disse.

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Celina afirmou que a região recebeu obras do programa GDF Na Sua Porta e que pretende visitar algumas delas durante a agenda de campanha. “É a presença, o cuidado não parar. E estar sempre ouvindo, porque a demanda também nunca para”, afirmou. Para a candidata, o crescimento da cidade exige acompanhamento constante do poder público. “Você escuta, você faz, você entrega algo, já vem uma nova reivindicação, porque a cidade não para de crescer e as demandas também não”, ressaltou.