Leandro Grass propõe atendimento humanitário à população de rua

O candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) falou sobre suas propostas para a população em situação de rua. Durante agenda em Taguatinga , na tarde desta quarta-feira (9/9), ele percorreu as ruas da cidade panfletando e apresentando seus planos, caso vença as eleições.

Segundo o candidato, uma das principais razões para o aumento de pessoas em situação de rua é o abandono da cidade. “Isso acaba estimulando a presença dessa população na cidade. Elas precisam de dignidade, vamos fazer um grande mutirão da cidadania, colocando cada pessoa no serviço que precisa, com moradia, profissionalização, trabalho e saúde mental”, disse. Segundo Grass, com esse acolhimento, as pessoas em situação de rua “poderão recuperar a caminhada e sair das ruas”.

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Além das propostas para a população de rua, o candidato também falou que vai resgatar o comércio do local com políticas públicas de investimento para pequenos e médios empresários, além de reduzir o IPTU para os imóveis da região. “Você anda por aqui e vê muitos imóveis desocupados e disponíveis para alugar e vender. Devemos criar incentivos para a ocupação dessas áreas”, pontuou.

Denúncia contra Celina

O candidato também atendeu a imprensa enquanto caminhava em Taguatinga. Durante a entrevista, ele comentou sobre o pedido de investigação ao Ministério Público feito por ele e mais seis candidatos ao GDF, na última terça-feira (8/9), para que supostos repasses de dinheiro público para empresas ligadas a familiares da governadora Celina Leão. “Existem comprovações de que o marido e a filha da Celina, através de uma empresa que é deles, recebeu um mensalão de R$ 100 mil por mês de uma empresa que presta serviços à vice-governadoria, que presta serviços ao GDF. No mínimo, isso tem que ser investigado e foi o que a gente solicitou ao Ministério Público”, disse.

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