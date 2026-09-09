Leandro Grass promete melhorias no transporte e comércio de Taguatinga

O candidato ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), comentou sobre mudanças no comércio e no trânsito de Taguatinga durante a agenda que realizou na cidade, na tarde desta quarta-feira (9/9).

Na caminhada, entre a Praça do Relógio e o restaurante Cantina Dona Isolina, Grass panfletou em pontos de ônibus e comércios da região, se apresentando e discutindo propostas com moradores e lojistas. "Aqui, já tivemos um dos comércios mais fortes do Brasil, mas agora está vazio. A cidade está esvaziada. Isso acontece porque não há política de incentivo econômico", disse.

Em seu governo, o candidato quer trazer a força do comércio de volta por meio de políticas públicas. "O que eu proponho é um amplo programa de microcrédito para pequenos e médios empresários", disse. Segundo Grass, também haverá uma política de incentivo para a ocupação de outras áreas abandonadas do DF, como a W3 Sul, Centro de Ceilândia e de Taguatinga. "A isenção do IPTU vai permitir que essa ocupação aconteça, além de garantir a segurança dessa região, que está sofrendo com muitos assaltos e roubos de comércio", acrescentou.

Mobilidade

Outro ponto abordado pelo candidato durante a agenda foi a mobilidade da região. Grass destacou que há muitos engarrafamentos e, para acabar com esse problema, vai implementar o Veículo Leve sobre Trilhos. "O VLT será implementado nas grandes avenidas, como a Hélio Prates, para desafogar essa região", pontuou.

Além do VLT, Grass pretende ampliar linhas de ônibus e implementar a tarifa zero. "Também é nosso plano de governo fazer com que haja mais presença do transporte público na região, com mais linhas e horários. No meu governo, o transporte público será de maior qualidade e mais barato", disse.