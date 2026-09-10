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Trânsito

Motociclista morre em colisão contra poste em Sobradinho

Vítima foi encontrada sem sinais compatíveis com a vida e Corpo de Bombeiros constata o óbito ainda no local

Motociclista faleceu após colidir contra um poste nas proximidades do Cemitério de Sobradinho - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Motociclista faleceu após colidir contra um poste nas proximidades do Cemitério de Sobradinho - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem foi à óbito após colidir a moto que ele estava pilotando contra um poste na AR-7, Setor Oeste, localizado em Sobradinho. A batida ocorreu em frente ao cemitério da região administrativa, às 23h20, desta quarta-feira (9/9). Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), a morte foi constatada ainda no local.

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O homem foi encontrado pela corporação caído na via. As equipes tentaram realizar uma regulação médica, até constatarem a morte. O local do sinistro de trânsito ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que acionou a Polícia Civil. A dinâmica do acidente ainda não é conhecida, e a PCDF investiga o caso.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 10/09/2026 09:53
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